Claudiu Târziu: „Guvernul lovește fatal educația românească prin Pachetul I de reforme bugetar-fiscale”

Claudiu Târziu, europarlamentar și președinte al partidului Acțiunea Conservatoare, atrage atenția asupra efectelor devastatoare pe care așa-numitul Pachet I de reforme bugetar-fiscale, promovat de guvernul condus de Ilie Bolojan și susținut de PSD, PNL, USR și UDMR, le va avea asupra sistemului de învățământ românesc.

„Aceste măsuri nu reprezintă o reformă, ci o lovitură fatală dată educației, un domeniu strategic pentru viitorul națiunii noastre. În loc să investească în școală, guvernul alege să reducă resursele, să crească povara asupra cadrelor didactice și să sacrifice calitatea actului educațional”, a declarat Claudiu Târziu.

Ore mai multe pentru profesori, mai puțin timp pentru elevi

Prin creșterea normei didactice cu două ore pe săptămână, profesorii – deja suprasolicitați – vor fi obligați să muncească mai mult pentru salarii care abia asigură un trai decent. Această schimbare afectează direct timpul pentru pregătire, formare profesională și atenția acordată fiecărui elev, ceea ce va conduce inevitabil la scăderea calității educației.

Salarii reduse și demotivare

Sindicatele avertizează că numeroși profesori ar putea pierde catedra și, implicit, o parte din salariu. „Este o reducere indirectă, dar reală, o lovitură la adresa demnității profesorilor. În loc să atragem tineri competenți către meseria de dascăl, îi alungăm. Școala riscă să devină un loc în care rămân doar cei care nu au alternativă”, a subliniat președintele Acțiunii Conservatoare.

Clase mai mari, șanse mai mici

Măsura creșterii numărului de elevi la clasă transformă educația într-un proces impersonal și ineficient. Clasele suprapopulate nu mai permit interacțiunea directă cu profesorul, răspunsuri personalizate sau sprijin pentru copiii care au nevoie de atenție suplimentară.

Comasări și desființări – vocația pusă pe butuci

Închiderea unor școli vocaționale și comasarea altor unități sunt prezentate drept „optimizări administrative”. În realitate, ele reprezintă o amputare a diversității educației și o lovitură dată comunităților locale. Elevii pasionați de artă, muzică sau sport își văd șansele tăiate, iar România pierde pepiniere de talent și centre de excelență culturală.

Economii iluzorii, pierderi reale

Executivul justifică măsurile prin necesitatea de a face economii la buget. Însă impactul total este estimat la doar 0,21% din PIB, o sumă ridicolă în comparație cu sacrificiile cerute. „Aceste economii sunt iluzorii. Prețul real îl vom plăti cu generații slab pregătite, profesori demoralizați și o societate mai vulnerabilă”, a avertizat Claudiu Târziu.

Subfinanțare cronică

România alocă în prezent în jur de 3% din PIB pentru educație, mult sub pragul de 6% prevăzut prin lege. „Este nu doar o încălcare flagrantă a legii, ci și o dovadă de lipsă de viziune. O țară care nu investește în școală își condamnă propriul viitor”, a spus liderul Acțiunii Conservatoare.

Ministrul Daniel David – primul responsabil pentru dezastru

Claudiu Târziu consideră că responsabilitatea principală revine ministrului Educației, Daniel David. „Ca profesor, psiholog și academician, domnul David avea toate datele pentru a înțelege consecințele dramatice ale acestor măsuri. Faptul că a ales să le ducă mai departe, pentru a-și mulțumi sponsorii politici, reprezintă o trădare a misiunii fundamentale pe care orice ministru al Educației ar trebui să o aibă: protejarea viitorului național prin investiție în educație.”

Apel la responsabilitate politică

„Situația actuală este intolerabilă. Profesorii amenință cu greva și au dreptate: nu poți cere performanță când oferi doar presiune, austeritate și salarii reduse. Fac un apel la societatea civilă, la părinți, la sindicate și la toți cei care cred în valoarea educației să se ridice împotriva acestor politici distructive. Educația nu este o cheltuială, ci o investiție. Orice guvern care nu înțelege acest adevăr compromite viitorul națiunii române”, a concluzionat europarlamentarul Claudiu Târziu.