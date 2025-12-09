Claudiu Târziu, europarlamentar ECR: „Acordul UE–Mercosur pune în pericol sănătatea europenilor și viitorul fermierilor români. În această formă, trebuie respins.”

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, își exprimă ferm opoziția față de acordul comercial UE–Mercosur, în urma informațiilor îngrijorătoare prezentate într-un raport recent privind practicile din industria cărnii de vită din Brazilia. Concluziile raportului arată un decalaj major între standardele impuse fermierilor europeni și cele aplicate în țările Mercosur, compromițând siguranța alimentară a UE și corectitudinea competiției.

„Acordul UE–Mercosur, în forma propusă, deschide larg porțile Uniunii Europene pentru produse agroalimentare care nu respectă standardele noastre. Fermierii români muncesc sub reguli stricte, costisitoare și atent monitorizate. Brazilia, în schimb, permite vânzarea unor antibiotice puternice fără rețetă, nu are trasabilitate reală la nivel național și nu oferă garanții credibile privind calitatea și siguranța produselor exportate. Nu putem accepta o competiție nedreaptă care sacrifică atât sănătatea publică, cât și agricultura europeană”, a declarat Claudiu Târziu.

Concluziile îngrijorătoare ale raportului

•⁠ ⁠Antibiotice injectabile, inclusiv antimicrobiene critice (HPCIA), se pot cumpăra liber în Brazilia, fără prescripție, fără înregistrarea cumpărătorului și fără controlul autorităților.

•⁠ ⁠Nu există un sistem național funcțional de trasabilitate pentru cele aproximativ 238 de milioane de bovine, ceea ce face imposibilă certificarea reală a originii și siguranței cărnii exportate în UE.

•⁠ ⁠Crotalii detașabile se vând liber, iar multe animale circulă fără identificare, practici imposibile în UE.

Aceste constatări contrazic direct declarațiile Comisiei Europene privind „echivalența” standardelor de producție și atacă fundamentul strategiei UE împotriva rezistenței antimicrobiene.

Impactul asupra României

„România ar fi printre statele cel mai afectate. Fermierii noștri, deja presați de importurile ieftine și de reguli tot mai stricte, ar fi nevoiți să concureze cu produse provenite din sisteme fără trasabilitate, fără controale și fără norme sanitare adecvate. Este o lovitură directă la siguranța alimentară și la economia rurală”, subliniază Târziu.

Ce solicită europarlamentarul Claudiu Târziu

•⁠ ⁠Suspendarea totală a concesiilor privind carnea de vită și pasăre prevăzute în acordul UE–Mercosur, până când Brazilia demonstrează implementarea unui sistem național de trasabilitate echivalent cu cel european.

•⁠ ⁠Introducerea unor controale reale și verificabile asupra antibioticelor veterinare în țările Mercosur, inclusiv obligativitatea prescripției pentru antimicrobienele critice.

•⁠ ⁠Un audit de urgență al DG SANTE, la fața locului, axat pe utilizarea antibioticelor, trasabilitate și riscurile AMR, înainte de orice progres în procedura de ratificare.

„Nu putem accepta standarde duble. Europa nu trebuie să devină piață de desfacere pentru produse ieftine, fără control, în timp ce fermierii noștri sunt sufocați de reglementări. Acordul UE–Mercosur, așa cum este acum, nu protejează nici consumatorii, nici fermierii și nici interesele României. Mă voi opune ferm ratificării lui”, a concluzionat Claudiu Târziu.

Articol finanțat de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor (ECR) din Parlamentul European