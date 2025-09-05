Claudiu Târziu: „Agricultura românească, din nou în pericol!

„Mă voi opune acordului UE–Mercosur care amenință fermierii români și siguranța alimentară a Europei”

Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare și europarlamentar, trage un semnal de alarmă în legătură cu riscurile majore pe care le presupune noua variantă revizuită a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay), prezentată ieri de Comisia Europeană Consiliului UE.

„Pentru fermierii români și europeni, esența problemei rămâne aceeași: importuri masive de produse agricole care nu respectă standardele stricte impuse în Uniunea Europeană”, a declarat europarlamentarul român.

Pericolele acordului Mercosur pentru agricultura europeană și românească

Claudiu Târziu atrage atenția că acest acord:

Creează o concurență neloială pentru fermierii români și europeni, forțându-i să concureze cu produse mai ieftine, provenite din state unde normele de producție sunt mult mai permisive; Pune în pericol siguranța alimentară și sănătatea consumatorilor, întrucât produsele importate din Mercosur nu respectă standardele stricte de calitate, siguranță alimentară și protecție a mediului; Subminează viitorul agriculturii locale, punând în pericol mijloacele de trai ale milioanelor de familii care depind direct sau indirect de acest sector strategic.

„Uniunea Europeană importă deja anual produse agricole din Brazilia și Argentina în valoare de peste 20 de miliarde de euro. Dacă acest acord va intra în vigoare, volumele vor crește semnificativ, iar pentru România, unde peste 30% din populație trăiește în mediul rural și are o legătură directă cu agricultura, impactul ar fi devastator”, a subliniat președintele Acțiunii Conservatoare.

Apel la unitate și responsabilitate

Europarlamentarul român a precizat că se va opune acestui acord în Parlamentul European și a adresat un apel către toate forțele politice din România:

„Fac apel la colegii din Parlamentul României să dea dovadă de responsabilitate și să respingă, la unison, un acord care amenință siguranța alimentară a cetățenilor noștri și viitorul agriculturii românești. Fermierii români trebuie să știe că nu sunt singuri în această luptă: voi fi vocea lor, atât la București, cât și la Bruxelles.”

Context european

Poziția României se aliniază cu cea a mai multor state membre ale Uniunii Europene, între care Franța, Polonia, Cehia și Slovacia, care și-au exprimat la rândul lor opoziția față de acordul Mercosur. Toate invocă aceleași motive: riscurile pentru fermierii locali, pentru sănătatea consumatorilor și pentru protecția mediului.

„Europa nu poate accepta standarde duble în agricultură. Nu putem cere sacrificii uriașe fermierilor noștri, impunându-le norme stricte, iar apoi să permitem importuri masive din țări unde aceste norme nu există. Asta ar însemna faliment pentru agricultorii europeni și un pericol pentru cetățenii noștri”, a concluzionat Claudiu Târziu.