Claudiu Târziu adresează o întrebare de un miliard de euro: De ce întârzie publicarea raportului privind fraudele din Delta Dunării?

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, solicitat lămuriri Comisiei Europene cu privire la raportul OLAF referitor la fraudele din Delta Dunării.

Programul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării, lansat în 2021, ar fi trebuit să reprezinte un model de dezvoltare regională susținută din fonduri europene. Construit pe patru direcții majore — dezvoltarea infrastructurii, protecția biosferei, turism durabil și sprijin pentru comunitățile tradiționale — proiectul promitea să transforme una dintre cele mai valoroase zone naturale ale Europei într-un pol de dezvoltare modernă.

În locul acestui scenariu optimist, ITI Delta Dunării a devenit însă, în ultimii ani, un epicentru al scandalurilor, acuzațiilor de corupție și al lipsei de transparență administrative, fenomen care a atras atenția autorităților europene și naționale.

OLAF intră pe fir: investigațiile încep în 2021

În vara anului 2021, în urma unor investigații jurnalistice care semnalau nereguli grave în gestionarea fondurilor — evaluate la peste un miliard de euro — Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o anchetă oficială. În paralel, Comisia Europeană a suspendat plățile aferente programului, pe motiv că existau suficiente indicii privind potențiale fraude sau utilizări neconforme ale banilor europeni.

Un an mai târziu, în mai 2022, auditul Directoratului General pentru Politici Urbane și Regionale a confirmat încălcări ale normelor aplicabile finanțării europene. Situația s-a agravat în ianuarie 2025, când OLAF a dezvăluit existența unei scheme frauduloase într-un proiect co-finanțat prin ITI Delta Dunării, în care erau folosite documente falsificate pentru a accesa fondurile. Prejudiciul estimat: aproape 600.000 de euro.

Marele semn de întrebare: Unde este raportul final?

Deși raportul final al investigației OLAF era anunțat pentru februarie 2023, acesta nu a fost publicat nici până astăzi, fapt calificat drept „foarte ciudat” de europarlamentarul Claudiu Târziu.

În această săptămână, Târziu a adresat o cerere oficială către Comisia Europeană, solicitând:

publicarea integrală și necenzurată a rezultatelor investigațiilor desfășurate în ultimii patru ani;

explicații privind întârzierea nejustificată a publicării raportului referitor la ITI Delta Dunării.

Potrivit acestuia, lipsa de transparență riscă să afecteze atât credibilitatea instituțiilor europene, cât și încrederea contribuabililor care finanțează aceste programe.

„Justiția nu se face selectiv”

În declarația sa, europarlamentarul subliniază cu fermitate că toți cetățenii europeni au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii Uniunii și că publicarea raportului este esențială pentru restabilirea încrederii în mecanismele de control ale UE.

„Justiția nu se face selectiv”, afirmă Târziu, sugerând că amânarea raportului ridică întrebări serioase despre posibile protecții politice sau instituționale.

Cazul ITI Delta Dunării rămâne, în ciuda investigațiilor derulate, un dosar încă neelucidat în fața publicului. Fără raportul final al OLAF și fără clarificările Comisiei Europene, rămâne deschisă întrebarea:

Cine și de ce ține ascuns un raport ce ar putea scoate la iveală fraude de proporții în administrarea fondurilor europene?

Transparența, responsabilitatea și accesul la informație nu sunt opționale într-o Uniune Europeană care pretinde standarde ridicate de integritate. Publicarea raportului nu mai este doar o chestiune administrativă, ci una de interes public major.

Articol finanțat de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor (ECR) din Parlamentul European