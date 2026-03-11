Clarificări privind concediul de odihnă restant: decizie a Înaltei Curți cu impact asupra relațiilor de muncă

Gestionarea concediilor de odihnă neefectuate este una dintre problemele care generează frecvent tensiuni între angajatori și salariați, mai ales din cauza interpretării diferite a prevederilor din Codul muncii. O decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) vine însă să clarifice mai multe aspecte legate de concediul restant și de compensarea acestuia.

Dreptul la concediul anual plătit este considerat un drept fundamental al salariatului. Acesta este recunoscut la nivel internațional prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, garantat de Constituția României și reglementat de Codul muncii, fiind protejat și de legislația europeană, inclusiv prin Directiva 2003/88/CE. Scopul principal al acestui drept este protejarea sănătății și securității angajaților prin asigurarea perioadelor de odihnă.

Una dintre confuziile frecvente din practică se referă la termenul de 18 luni prevăzut de Codul muncii pentru efectuarea concediului restant. Mulți salariați au fost informați că ar pierde zilele de concediu dacă nu le folosesc în acest interval. În realitate, termenul de 18 luni reprezintă o obligație pentru angajator, care trebuie să asigure acordarea zilelor de concediu neefectuate în această perioadă. Acest termen nu reprezintă o sancțiune pentru salariat.

Decizia recentă a Înaltei Curți clarifică și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru compensarea financiară a concediului neefectuat. Instanța a stabilit că termenul de trei ani pentru solicitarea acestor drepturi începe să curgă de la încetarea contractului de muncă, nu de la momentul în care concediul ar fi trebuit efectuat.

Totodată, dreptul la compensarea în bani a concediului restant se menține dacă angajatorul nu a oferit efectiv posibilitatea efectuării acestuia. În schimb, dreptul se poate stinge doar dacă angajatorul poate demonstra că a creat toate condițiile necesare pentru efectuarea concediului, iar salariatul a ales voluntar să nu îl utilizeze.

Specialiștii în dreptul muncii subliniază că o gestionare corectă a concediilor presupune programarea acestora până la finalul fiecărui an pentru anul următor, în urma consultării angajaților. Documentarea acestor programări și păstrarea cererilor de concediu pot preveni eventualele litigii și pot demonstra buna-credință a angajatorului.

În acest context, decizia ICCJ consolidează ideea că responsabilitatea organizării concediilor aparține în primul rând angajatorului, iar dreptul salariatului la odihnă trebuie protejat și exercitat efectiv, nu doar recunoscut formal.