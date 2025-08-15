CJ Bacău pregătește rectificarea bugetară: economiile de la funcționare, direcționate spre asistență socială și investiții

Consiliul Județean Bacău pregătește o rectificare bugetară ce urmează să fie supusă aprobării, cel mai probabil, în ședința ordinară de la finele lunii, a anunțat președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț.

În această săptămână au avut loc întâlniri de lucru cu instituțiile aflate în coordonarea CJ, cu accent pe analiza execuției bugetare a Spitalului Județean de Urgență Bacău și a Direcției Generale de Asistență Socială Bacău.

Potrivit șefei administrației județene, aparatul propriu al CJ înregistrează economii consistente la secțiunea de funcționare, sume care vor fi realocate către domeniul asistenței sociale și către zona de investiții, unde sunt necesare resurse suplimentare pentru obiectivele aflate deja în execuție.

„Ne uităm atent la fiecare leu economisit pentru a-l orienta acolo unde nevoile sunt urgente și impactul este direct în comunitate”, a subliniat Breahnă-Pravăț.