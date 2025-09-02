CJ Bacău alocă 10 milioane de lei pentru finalizarea modernizării Căii Adjudului din Onești

Consiliul Județean Bacău a aprobat, cu unanimitate de voturi, suplimentarea cu 10 milioane de lei a finanțării pentru finalizarea modernizării Căii Adjudului, una dintre principalele artere rutiere ale municipiului Onești.

„Finalizarea modernizării străzii Calea Adjudului iese din zona incertitudinilor prin aprobarea acestei finanțări suplimentare. Le mulțumesc tuturor colegilor consilieri județeni, dar și colegilor din executivul CJ Bacău, care au analizat, susținut și au asumat prin vot soluții pentru deblocarea finalizării acestui obiectiv de investiții de importanță majoră”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

Calea Adjudului reprezintă o veritabilă poartă de legătură între județul Bacău și județele învecinate, iar modernizarea sa aduce nu doar confort sporit, ci mai ales siguranță pentru participanții la trafic și premise solide pentru dezvoltarea economică.

Într-o declarație oficială, președinta CJ Bacău a atras atenția asupra blocajului creat de Ministerul Dezvoltării, care condiționează continuarea finanțării prin programul „Anghel Saligny” de un grad de decontare mai mic de 80%, punând în pericol finalizarea unor proiecte vitale pentru comunități. În cazul Căii Adjudului, gradul real de execuție se ridică la aproximativ 30%.

„Echipa social-democrată din care fac parte a decis să își asume responsabilitatea propunerii de a suplimenta cu încă 10 milioane lei finanțarea pentru modernizarea Căii Adjudului, după ce un efort similar a fost făcut și de Consiliul Local al Municipiului Onești”, a mai spus Cristina Breahnă-Pravăț.

Această investiție nu privește doar municipiul Onești, ci întreaga rețea de mobilitate a județului Bacău. Drumuri moderne și sigure înseamnă comunități conectate, economie mai puternică și șanse reale de dezvoltare pentru toți locuitorii județului.