CJ Bacău a decis să nu cumpere Casa Patrășcanu

Consiliul Județean Bacău a decis să nu își exercite dreptul de preempțiune în cazul imobilului istoric cunoscut drept Casa Patrășcanu, situat pe strada Vasile Alecsandri nr. 7 din municipiul Bacău, scos la vânzare de actualii proprietari.

Potrivit unei informări transmise Consiliului Județean, Direcția Județeană pentru Cultură Bacău nu a exercitat dreptul de preempțiune, iar acest drept a fost transferat autorităților administrației publice locale, conform prevederilor legale privind protejarea monumentelor istorice. În urma analizei documentației, CJ Bacău a hotărât să nu achiziționeze imobilul.

Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice, sub denumirea „Casa Dr. Patrășcanu”, și este clasificat ca monument istoric de importanță locală. Proprietatea este compusă din teren și construcții, iar procedura de vânzare poate continua pe piața liberă, către un cumpărător privat, în condițiile respectării regimului de protecție impus de legislația în domeniu.

Decizia Consiliului Județean va fi comunicată executorului judecătoresc care gestionează procedura, precum și instituțiilor abilitate, în termenul legal.

Ce este dreptul de preempțiune în cazul imobilelor istorice

Dreptul de preempțiune reprezintă dreptul statului sau al autorităților publice locale de a cumpăra cu prioritate un imobil clasat ca monument istoric, atunci când proprietarul intenționează să îl vândă. Acest drept este reglementat de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Procedura presupune ca intenția de vânzare să fie notificată Direcției Județene pentru Cultură, care poate decide exercitarea dreptului de preempțiune. Dacă instituția de cultură nu își exprimă acest drept, competența se transferă către autoritatea publică locală sau județeană. În cazul în care nici aceasta nu își exercită dreptul, imobilul poate fi vândut liber, însă noul proprietar este obligat să respecte toate restricțiile legale privind conservarea și protejarea monumentului istoric.

Cu alte cuvinte, Casa Patrășcanu poate fi cumpărată de un investitor privat, dar nu poate fi modificată, demolată sau reamenajată fără avizele speciale prevăzute de lege.