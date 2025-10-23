Circulație închisă pe strada Garofiței, în zona podului de la Narcisa, după prăbușirea unei secțiuni din parapet

Municipalitatea anunță închiderea completă a circulației pe strada Garofiței, în zona de sub podul de la Narcisa, între intersecția cu strada Orizontului și blocul 118. Măsura a fost luată ca urmare a incidentelor produse la începutul acestei săptămâni, când o secțiune din parapetul pasarelei s-a prăbușit pe carosabil.

Potrivit autorităților, decizia are un caracter preventiv, fiind menită să asigure siguranța pietonilor și a conducătorilor auto până la finalizarea expertizelor tehnice și a lucrărilor de reparație.

„Pentru siguranță, circulația rutieră va fi închisă pe această porțiune până la remedierea completă a situației. Rugăm insistent locuitorii să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

Reprezentanții administrației locale fac apel la locuitorii din zonă să evite deplasarea pe sub pod, să nu își parcheze autoturismele în perimetrul restricționat și să nu circule în zonă decât dacă este absolut necesar.

Specialiștii efectuează în prezent o evaluare structurală a pasarelei de la Narcisa, urmând ca în perioada următoare să fie stabilit calendarul lucrărilor de reparație și consolidare.