Cine sunt inspectorii școlari pentru anul 2025-2026

La fiecare început de an școlar, în baza prevederilor legale, inspectorii școlari numiți prin detașare în interesul învățământului își încetează mandatele, urmând ca o parte dintre ei să primească o nouă numire pentru anul școlar următor.

Același lucru s-a întâmplat și în Bacău, unde la data de 31 august 2025 au încetat detașările pentru anul școlar 2024-2025, iar de la 1 septembrie 2025 o nouă echipă a fost numită, cu valabilitate până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31 august 2026.

În anul școlar 2025-2026, conducerea și structura Inspectoratului Școlar Județean Bacău sunt următoarele:

  • Egarmin Ana-Maria – inspector școlar general (Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău)

  • Vlad Ida – inspector școlar general adjunct, domeniul curriculum (Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău)

  • Misăilă Lavinia – inspector școlar general adjunct, domeniul management (Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești)

Inspectori școlari de specialitate și pe domenii

  • Alexandrescu Adrian – religie (curriculum)

  • Baștea Adina Roxana – limbi moderne (curriculum)

  • Burbulea Nicoleta – rețea școlară, plan școlarizare (management)

  • Busuioc Carmen Vasilica – activități extrașcolare (management)

  • Capșa Doina – managementul resurselor umane și monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)

  • Chioaru Adriana – dezvoltarea resursei umane (management)

  • Cojocaru Ioana-Mirela – proiecte educaţionale (management)

  • Corlade Ecaterina-Iulia – învățământ profesional și tehnic (curriculum)

  • Diaconu Cosmina – management instituţional și învățământ particular/alternative educaționale (management)

  • Droiman Oana-Maria – socio-umane și învăţământ special (curriculum)

  • Franț Mihaela – dezvoltarea resursei umane și educație permanentă/mentorat (management)

  • Galiș Nadia – educație timpurie (curriculum)

  • Gherasă Tudorel – educație fizică și sport (curriculum)

  • Ghioc Jeny – istorie (curriculum)

  • Hărătău Elena – învățământ primar (curriculum)

  • Ichim-Radu Mihaela-Nicoleta – monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)

  • Irimia Maria-Monica – matematică (curriculum)

  • Munteanu Ion – management instituţional (management)

  • Nechita Cora-Mariana – managementul resurselor umane (management)

  • Nistor Dorel – limba și literatura română (curriculum)

  • Nistor Margareta – minorități și monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)

  • Pașcu Mărioara – geografie (curriculum)

  • Potîrniche Marinela – arte (curriculum)

  • Pruteanu Laura Mihaela – chimie și monitorizarea programelor privind accesul la educație (curriculum/management)

  • Roșca Elena – educație timpurie (curriculum)

  • Stanciu Florentina – limbi moderne (curriculum)

  • Ștefan Mariana – managementul resurselor umane (management)

  • Ștefănică Anca-Maria – management instituțional (management)

  • Stratone Laura-Carmen – fizică (curriculum)

  • Țănculescu Elena-Camelia – biologie (curriculum)

  • Urzică Sorin-Constantin – management instituțional (management)

  • Vornicu Ana-Ioana – limba și literatura română (curriculum)

  • Vrînceanu Iulian – management instituțional (management)

Inspectorii care și-au încheiat mandatul

Nu toți inspectorii din anul precedent se mai regăsesc în actuala echipă. Cadrele didactice de mai jos au revenit la catedră:

  • Gărgăun Nicoleta – informatică

  • Maftei Veluța – educație permanentă și mentorat

  • Mocondoi Daniela-Cristina – învățământ primar

  • Popovici Mihaela – geografie și dezvoltarea resursei umane

  • Tarasă Eugen-Ionel – matematică și fizică (cu dosar de pensionare depus la Casa Județeană de Pensii Bacău)

