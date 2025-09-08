Cine sunt inspectorii școlari pentru anul 2025-2026

La fiecare început de an școlar, în baza prevederilor legale, inspectorii școlari numiți prin detașare în interesul învățământului își încetează mandatele, urmând ca o parte dintre ei să primească o nouă numire pentru anul școlar următor.
Același lucru s-a întâmplat și în Bacău, unde la data de 31 august 2025 au încetat detașările pentru anul școlar 2024-2025, iar de la 1 septembrie 2025 o nouă echipă a fost numită, cu valabilitate până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31 august 2026.
În anul școlar 2025-2026, conducerea și structura Inspectoratului Școlar Județean Bacău sunt următoarele:
-
Egarmin Ana-Maria – inspector școlar general (Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău)
-
Vlad Ida – inspector școlar general adjunct, domeniul curriculum (Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău)
-
Misăilă Lavinia – inspector școlar general adjunct, domeniul management (Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești)
Inspectori școlari de specialitate și pe domenii
-
Alexandrescu Adrian – religie (curriculum)
-
Baștea Adina Roxana – limbi moderne (curriculum)
-
Burbulea Nicoleta – rețea școlară, plan școlarizare (management)
-
Busuioc Carmen Vasilica – activități extrașcolare (management)
-
Capșa Doina – managementul resurselor umane și monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)
-
Chioaru Adriana – dezvoltarea resursei umane (management)
-
Cojocaru Ioana-Mirela – proiecte educaţionale (management)
-
Corlade Ecaterina-Iulia – învățământ profesional și tehnic (curriculum)
-
Diaconu Cosmina – management instituţional și învățământ particular/alternative educaționale (management)
-
Droiman Oana-Maria – socio-umane și învăţământ special (curriculum)
-
Franț Mihaela – dezvoltarea resursei umane și educație permanentă/mentorat (management)
-
Galiș Nadia – educație timpurie (curriculum)
-
Gherasă Tudorel – educație fizică și sport (curriculum)
-
Ghioc Jeny – istorie (curriculum)
-
Hărătău Elena – învățământ primar (curriculum)
-
Ichim-Radu Mihaela-Nicoleta – monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)
-
Irimia Maria-Monica – matematică (curriculum)
-
Munteanu Ion – management instituţional (management)
-
Nechita Cora-Mariana – managementul resurselor umane (management)
-
Nistor Dorel – limba și literatura română (curriculum)
-
Nistor Margareta – minorități și monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)
-
Pașcu Mărioara – geografie (curriculum)
-
Potîrniche Marinela – arte (curriculum)
-
Pruteanu Laura Mihaela – chimie și monitorizarea programelor privind accesul la educație (curriculum/management)
-
Roșca Elena – educație timpurie (curriculum)
-
Stanciu Florentina – limbi moderne (curriculum)
-
Ștefan Mariana – managementul resurselor umane (management)
-
Ștefănică Anca-Maria – management instituțional (management)
-
Stratone Laura-Carmen – fizică (curriculum)
-
Țănculescu Elena-Camelia – biologie (curriculum)
-
Urzică Sorin-Constantin – management instituțional (management)
-
Vornicu Ana-Ioana – limba și literatura română (curriculum)
-
Vrînceanu Iulian – management instituțional (management)
Inspectorii care și-au încheiat mandatul
Nu toți inspectorii din anul precedent se mai regăsesc în actuala echipă. Cadrele didactice de mai jos au revenit la catedră:
-
Gărgăun Nicoleta – informatică
-
Maftei Veluța – educație permanentă și mentorat
-
Mocondoi Daniela-Cristina – învățământ primar
-
Popovici Mihaela – geografie și dezvoltarea resursei umane
-
Tarasă Eugen-Ionel – matematică și fizică (cu dosar de pensionare depus la Casa Județeană de Pensii Bacău)