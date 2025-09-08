Cine sunt inspectorii școlari pentru anul 2025-2026

La fiecare început de an școlar, în baza prevederilor legale, inspectorii școlari numiți prin detașare în interesul învățământului își încetează mandatele, urmând ca o parte dintre ei să primească o nouă numire pentru anul școlar următor.

Același lucru s-a întâmplat și în Bacău, unde la data de 31 august 2025 au încetat detașările pentru anul școlar 2024-2025, iar de la 1 septembrie 2025 o nouă echipă a fost numită, cu valabilitate până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31 august 2026.

În anul școlar 2025-2026, conducerea și structura Inspectoratului Școlar Județean Bacău sunt următoarele:

Egarmin Ana-Maria – inspector școlar general (Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău)

Vlad Ida – inspector școlar general adjunct, domeniul curriculum (Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău)

Misăilă Lavinia – inspector școlar general adjunct, domeniul management (Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești)

Inspectori școlari de specialitate și pe domenii

Alexandrescu Adrian – religie (curriculum)

Baștea Adina Roxana – limbi moderne (curriculum)

Burbulea Nicoleta – rețea școlară, plan școlarizare (management)

Busuioc Carmen Vasilica – activități extrașcolare (management)

Capșa Doina – managementul resurselor umane și monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)

Chioaru Adriana – dezvoltarea resursei umane (management)

Cojocaru Ioana-Mirela – proiecte educaţionale (management)

Corlade Ecaterina-Iulia – învățământ profesional și tehnic (curriculum)

Diaconu Cosmina – management instituţional și învățământ particular/alternative educaționale (management)

Droiman Oana-Maria – socio-umane și învăţământ special (curriculum)

Franț Mihaela – dezvoltarea resursei umane și educație permanentă/mentorat (management)

Galiș Nadia – educație timpurie (curriculum)

Gherasă Tudorel – educație fizică și sport (curriculum)

Ghioc Jeny – istorie (curriculum)

Hărătău Elena – învățământ primar (curriculum)

Ichim-Radu Mihaela-Nicoleta – monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)

Irimia Maria-Monica – matematică (curriculum)

Munteanu Ion – management instituţional (management)

Nechita Cora-Mariana – managementul resurselor umane (management)

Nistor Dorel – limba și literatura română (curriculum)

Nistor Margareta – minorități și monitorizarea programelor privind accesul la educație (management)

Pașcu Mărioara – geografie (curriculum)

Potîrniche Marinela – arte (curriculum)

Pruteanu Laura Mihaela – chimie și monitorizarea programelor privind accesul la educație (curriculum/management)

Roșca Elena – educație timpurie (curriculum)

Stanciu Florentina – limbi moderne (curriculum)

Ștefan Mariana – managementul resurselor umane (management)

Ștefănică Anca-Maria – management instituțional (management)

Stratone Laura-Carmen – fizică (curriculum)

Țănculescu Elena-Camelia – biologie (curriculum)

Urzică Sorin-Constantin – management instituțional (management)

Vornicu Ana-Ioana – limba și literatura română (curriculum)

Vrînceanu Iulian – management instituțional (management)

Inspectorii care și-au încheiat mandatul

Nu toți inspectorii din anul precedent se mai regăsesc în actuala echipă. Cadrele didactice de mai jos au revenit la catedră:

Gărgăun Nicoleta – informatică

Maftei Veluța – educație permanentă și mentorat

Mocondoi Daniela-Cristina – învățământ primar

Popovici Mihaela – geografie și dezvoltarea resursei umane

Tarasă Eugen-Ionel – matematică și fizică (cu dosar de pensionare depus la Casa Județeană de Pensii Bacău)