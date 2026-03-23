Cine este jandarmul care a găsit o mică avere și a căutat păgubașul

Într-o lume în care știrile despre pierderi și nedreptăți circulă mai repede decât poveștile despre oameni care fac bine, gestul plutonierului adjutant șef Călin Adam Fănică pare aproape incredibil prin simplitatea lui. Nu este o poveste despre eroi spectaculoși sau despre fapte extraordinare. Este, mai degrabă, o poveste despre normalitate — acea normalitate care se naște din caracter, educație și respect pentru ceilalți.

După aproape două decenii de activitate în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, Călin Adam Fănică își trăiește meseria cu aceeași discreție cu care își trăiește viața. Pentru el, uniforma nu este un simbol de prestigiu afișat ostentativ, ci o responsabilitate pe care o poartă în fiecare zi.

O întâmplare simplă, într-o zi obișnuită

Totul a început într-o zi obișnuită, într-un moment de relaxare. În timpul liber, jandarmul se afla într-o parcare a unui complex comercial, printre oameni grăbiți, mașini care veneau și plecau și agitația specifică unui loc tranzitat de sute de persoane.

Acolo a observat o borsetă uitată.

Curiozitatea profesională l-a făcut să verifice conținutul pentru a identifica proprietarul. În interior se afla o sumă impresionantă: 4.500 de euro și 7.564 de lei, alături de un portofel cu documente și carduri bancare.

Pentru unii, tentația ar fi putut fi mare. Pentru el însă, situația a fost simplă: lucrul trebuia returnat celui care îl pierduse.

Fără ezitare, a anunțat colegii din cadrul jandarmeriei și a început demersurile pentru identificarea proprietarului. În scurt timp, păgubașul a fost găsit, iar bunurile i-au fost restituite.

Lecțiile unei mame

Călin vorbește despre gestul său cu o modestie care dezarmează.

„Se întâmplă”, spune el calm. „Din obișnuință și din respect pentru celălalt.”

Povestește că este unul dintre nouă frați, iar educația primită acasă i-a marcat întreaga viață. Mama lui avea o dorință simplă: dintre copiii ei, unul să devină preot și unul militar.

„Am cochetat cu biserica, cântam la slujbe și încă mai merg uneori. Dar am ales să fiu jandarm. Aici am învățat că responsabilitatea se măsoară în lucruri mici, în gesturi de zi cu zi.”

Pentru el, aceste valori nu sunt principii teoretice, ci reguli după care trăiește.

Momentul reîntâlnirii

Când proprietarul borsetei a venit să-și recupereze bunurile, reacția sa a spus mai mult decât orice discurs. Pe chipul lui se citeau ușurarea, recunoștința și surpriza că lucrurile pierdute au fost găsite și păstrate intacte.

Pentru jandarm, acel moment a fost suficient.

Nu a căutat recunoaștere publică și nici nu consideră că a făcut ceva ieșit din comun.

„Nu este o poveste despre eroi”, spune el. „Este despre normalitate.”

Onoarea uniformei

În viziunea lui Călin Adam Fănică, onoarea uniformei nu stă în parade sau în titluri, ci în gesturi simple:

să respecți legea, să îi respecți pe ceilalți și să faci ceea ce este corect, chiar și atunci când nimeni nu te vede.

El rezumă totul într-o frază pe care o rostește aproape firesc:

„Să returnezi ce nu-ți aparține, să respecți legea și oamenii — asta ține vie credința mamei și onoarea uniformei pe care o port.”

Un exemplu discret

Pentru comunitatea din Bacău, întâmplarea poate părea mică. Dar tocmai astfel de gesturi dau măsura caracterului și arată că integritatea nu este o noțiune abstractă.

La finalul discuției, jandarmul zâmbește și repetă principiul după care se ghidează:

„Fă ce e bine, chiar și atunci când nimeni nu urmărește aplauzele.”

În această propoziție stă toată esența poveștii sale — nu gloria, nu lauda, ci alegerea simplă și constantă de a rămâne, înainte de toate, un om.