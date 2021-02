Se pare că meleagurile noastre au dat țării mulți temerari, și mă gândesc aici la fosta noastră colegă Liliana Adochiței, care a urcat pe Aconcagua, sau la soții Marius și Cătălina Albu, care au călătorit cu un velier pe mările și oceanele lumii. De curând, un alt băcăuan a reușit un obiectiv de excepție, escaladarea celui mai înalt vulcan din lume, Ojos del Salado, situat la granița dintre Argentina și Chile, în America de Sud. Este vorba de Radu Turtă, pe care mulți băcăuani l-au cunoscut într-un alt context, pe vremea când administra restaurantele Subway din oraș. Radu a urmat cursurile primare și gimnaziale la Școala Generală Nr. 27 (acum Școala Gimnazială „George Bacovia”, n.r.), a făcut liceul la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” profil matematică-fizică, promoția 1997, și este licențiat în filosofie la București, din 2002. Astăzi, încercăm să-l cunoaștem mai bine pe Radu Turtă și să aflăm câte ceva despre reușitele lui.

-Ai plecat de ceva timp din Bacău. Cum s-au întâmplat toate?

-După cum știi, sunt din Bacău. Am condus și dezvoltat pub-urile Subway și Clubul S4 timp de aproape 12 ani. În paralel, am construit de la zero o casă tradițională în zona Sângeorz-Băi. Sătul de viața distructivă de bar, am hotărât la un moment dat să mă mut împreună cu soția și cu câinii rămași în canisa de câini pe care o gestionam din surse proprii. Ne-am mutat din 1 septembrie 2015.

-Povestește-ne puțin și despre câini.

-Am salvat sute de animale de pe stradă în câțiva ani. Îi vindecam și îi hrăneam cu resturile alimentare de la baruri și patiserie. Așa cum am spus, am plecat din Bacău. Am ales o viață simplă, lipsită de banii câștigați cu atât efort în fiecare zi. Se împlinesc anul ăsta șase ani de viață aspră în pădure, în munții Rodnei. Singura nemulțumire e că nu am făcut pasul ăsta mai repede. Cele șapte locații de care m-am ocupat în Bacău nu mi-au adus mulțumirea care mi-o aduc sera și livada pe care le muncesc cu drag. Chiar dacă m-am sărăcit cu bună știință, sunt mai fericit. E ceea ce contează.

-Pe lângă munca la seră și la livadă trebuie să ai și anumite hobby-uri.

-Ca pasiuni am cititul și expedițiile. Cu cititul e simplu. Am nevoie de o canapea. Dar pentru expediții alpine ai nevoie de bani, sponsori. Ca să ajung pe munții înalți, am găsit o posibilitate. M-am făcut ghid montan autorizat și conduc grupuri de oameni care mă plătesc pentru acest lucru. Astfel pot ajunge pe vârfurile mult dorite.

-Ce reușite ți-ai trecut în cont?

-Am făcut de câteva ori Mont Blanc, Elbrus de mai multe ori (inclusiv iarna, ceea ce este o premieră românească; am reușit ambele vârfuri într-o singură zi, iarna. Din păcate este o performanță negată de concetățenii noștri), Kilimanjaro, circuitul Everest BC din Nepal, multe vârfuri din masivul Monte Rosa din Alpi, Aconcagua de două ori, Ojos del Salado și ceva vârfuri în România.

-Care e povestea Ojos del Salado?

-Îmi doream de ceva timp cel mai înalt vulcan din lume și portița a apărut în decembrie, când s-a dat drumul, parțial, călătoriilor în Chile. Am contactat la sfârșitul lunii decembrie pe singurul român care reușise cu greu să intre în Chile în 2020, de când a început pandemia. A fost trimis de România ca astrolog să observe eclipsa de soare. Astfel am riscat banii de avion împreună cu ceilalți doi colegi, Ovidiu Popescu (conducătorul expediției) și Adrian Ahrițculesei. Am făcut test Covid înainte de intrare în țară și la 10, după intrare. Ne-am izolat în deșert multe zile, stând în condiții vitrege la cort, la altitudini variind între 3800m și 5800m. Am avut parte de ninsori atipice, perioade de frig crunt. Aerul rarefiat și uscat ne-a șubrezit în fiecare zi. Dar am strâns din dinți și am reușit.

-Urmează drumul către casă. Ce vei face în continuare?

-De abia aștept să ajung la cabană. Pentru a putea întreține cabana, primesc și clienți pe care îi găzduiesc și hrănesc la cerere. Unii vor ghidaj în munții Rodnei. Pregătirea mea este aproape zilnică, făcând drumeții în zonă, cât și efort specific zonei (cărat și crăpat lemne, munca pământului etc.), dar și o alimentație sănătoasă (mănânc din ce scot din pământ, lactate de la stânele din zonă și renunțând de câțiva ani la carne).

-Care sunt următoarele obiective?

-Obiective de viitor sunt terminarea 7 Summits și 7 Volcanoes.

Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, ora locală 11.10, românii Adrian Ahrițculesei și Radu Turtă au atins Vârful Ojos del Salado (6893m), cel mai înalt vulcan din lume. Ascensiunea a avut loc pe o vreme potrivnică, cu un strat de circa 35 de centimetri de zăpadă, însoțită de ninsoare și viscol, fiind fenomene atipice acestei perioade. În contextul pandemiei, este singura expediție românească din sezonul 2020-2021 din munții Anzi.

Altitude Expeditions Team – Ojos del Salado 2021 a fost alcătuită din: Adrian Ahrițculesei (36 ani) din Petroșani; Radu Turtă (42 de ani) din Bacău, președinte în Asociația Zmeu, ghid montan cu ascensiuni în Alpi, în special pe Mont Blanc, Elbrus, Aconcagua, Kilimamjaro, Everest BC; Ovidiu Popescu (57 ani), organizator de expediții în munți înalți, conducător al Altitude Expedition Team în 58 de expediții în alpinismul de altitudine.

Ojos del Salado este amplasat la granița dintre Chile și Argentina, la 250 km est de Copiapó (regiunea Atacama, Chile ) și la 230 km vest de Fiambala (provincia Catamarca, Argentina ). Cu 6893 metri deasupra nivelului mării, Ojos del Salado este cel mai înalt vulcan din lume, al doilea cel mai înalt vârf al emisferelor de sud și vest, fiind depășit doar de Aconcagua (6962 m). Face parte din Creasta Principală, componentă a Anzilor care cuprinde cele mai mari înălțimi ale continentului: Aconcagua (6962 m), Mount Pissis (6882 m), etc. Ojos del Salado este situat în centrul unui lanț vulcanic, orientat est-vest, de aproximativ 60 de kilometri, care pornește de la pasul San Francisco și se termină la masivul Tres Cruces. Pe acest lanț, la nivelul cumpenei apelor, este fixată o parte din granița Argentina-Chile.