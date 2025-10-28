Cine, cât și cum? Bursele școlare în județul Bacău: peste 36.800 de elevi vor beneficia de sprijin financiar în anul școlar 2025–2026

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bacău a finalizat procesul de verificare și centralizare a listelor cu beneficiarii burselor școlare transmise de fiecare unitate de învățământ. Potrivit datelor oficiale, în anul școlar 2025–2026 vor fi acordate în județul Bacău peste 36.800 de burse, după cum urmează:

Burse de merit – 5.195

Burse sociale – 29.168

Burse tehnologice – 2.415

Burse pentru mamele minore – 38

Aceste forme de sprijin financiar sunt reglementate de Hotărârea de Guvern nr. 732/2025, care stabilește metodologia-cadru de acordare, criteriile de eligibilitate și cuantumul burselor școlare pentru anul școlar în curs.

🔹 Tipurile de burse și condițiile de acordare

1. Bursa de merit – 450 lei/lună

Se acordă elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional care au obținut medii generale de minimum 9,00 în anul școlar anterior sau, în cazul elevilor din clasa a IX-a, medii de admitere de minimum 9,00.

Pentru elevii din clasa a V-a, bursa de merit se va stabili în luna ianuarie 2026, în funcție de mediile primelor două intervale de cursuri.

Numărul burselor de merit nu poate depăși 15% din efectivele fiecărei clase dintr-o unitate de învățământ.

2. Bursa socială – 300 lei/lună

Reprezintă o formă de sprijin acordată la cerere, destinată elevilor din medii defavorizate sau aflați în situații speciale.

Poate fi solicitată de:

elevii proveniți din familii cu venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie ;

elevii orfani, aflați în plasament sau cu părinți decedați;

elevii cu dizabilități, boli cronice sau oncologice , indiferent de venitul familiei;

elevii care au urmat cursuri în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu;

elevii din familii beneficiare de venit minim de incluziune.

Bursa socială se acordă pe toată durata anului școlar, cu excepția perioadelor de vacanță.

3. Bursa tehnologică – 300 lei/lună

Este destinată exclusiv elevilor din învățământul profesional, care urmează cursuri de zi. Se acordă pe durata cursurilor, inclusiv în perioada stagiilor de pregătire practică.

4. Bursa pentru mamele minore – 700 lei/lună

Sprijin financiar pentru elevele care au copii și care frecventează cursurile de zi, fiind reintegrate în sistemul de învățământ. Scopul acestei burse este prevenirea abandonului școlar și susținerea continuării studiilor.

🔹 Reguli generale de acordare

Pentru a beneficia de bursă, elevii trebuie să fie promovați în anul școlar anterior și să aibă nota 10 sau calificativul „foarte bine” la purtare.

Bursele se acordă:

de merit, tehnologice și pentru mamele minore , pe întreaga durată a cursurilor școlare, inclusiv în perioadele de examene (Evaluare Națională, Bacalaureat, certificare profesională), cu condiția ca elevul să participe efectiv la examene;

sociale, pe durata întregului an școlar, exceptând vacanțele.

🔹 Suspendarea burselor

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună pierd dreptul de a primi bursa (de merit, socială sau tehnologică) pentru luna respectivă.

În cazul mamelor minore, suspendarea bursei se aplică dacă eleva acumulează peste 60 de absențe nemotivate într-o lună.

🔹 Cumulul burselor

Conform metodologiei, bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit și bursa socială.

Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse existente, iar bursa socială se poate cumula cu cea de merit, însă un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii.

🔹 Calendarul plăților

Bursele școlare se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

O excepție o reprezintă lunile septembrie și octombrie, pentru care plata se va face cumulat, pe 20 noiembrie.

Dacă data de 20 cade într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

🔹 Sprijin concret pentru peste 36.000 de elevi băcăuani

Prin alocarea acestor fonduri, Inspectoratul Școlar Județean Bacău își propune să sprijine elevii cu rezultate bune la învățătură, dar și pe cei care se confruntă cu dificultăți materiale sau sociale, în vederea reducerii abandonului școlar și creșterii performanței educaționale în județ.

„Bursele școlare reprezintă nu doar o recompensă pentru efortul elevilor, ci și o formă reală de sprijin pentru cei care au nevoie de sprijin financiar pentru a continua studiile. Este un pas important pentru echitate și pentru susținerea educației de calitate”, au precizat reprezentanții IȘJ Bacău.