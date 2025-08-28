Cina din grădina Brox, o mână întinsă celor aflați în nevoi

De câțiva ani buni, Daniel Zodian de la Bronx face lucruri bune. Și sunt sigur că cititorii noștri știu despre ce vorbim. Iar acum, pe 4 septembrie, Daniel Zodian organizează o cină special care se va desfășura chiar la orfelinatul din Lilieci. Va fi o seară a bucuriei în care se va cânta și poate chiar dansa, se va socializa, și cel mai important, fiind un eveniment caritabil, participanții vor putea contribui la proiectele în derulare ale celor de la Bronx. Despre ce mai exact este vorba, aflăm chiar de la Daniel Zodian care a avut amabilitatra să răspundă întrebărilor noastre.

De ce Satul Meșteșugăresc al Copiilor Maria Bronx?

Pentru că am văzut că se poate. După ce am luat din sistemul de stat 12 suflete – ajungând în total la 26 de suflete în casă – am văzut rezultatele extraordinare și felul în care s-au înlăturat etichetele puse de societate. Atunci am început din nou să construim. Am ridicat șase case și o biserică, unde vor locui încă 60 de suflete.

Casele sunt fiecare pe o tematică:

–Casa Coriolan este destinată copiilor cu dizabilități intelectuale.

–Casa Fiald este un centru medical cu două cabinete la parter și o sală de recuperare, iar la etaj are studiouri de locuit.

–Casa Simba și Casa Vizer sunt pentru tinerii și mamele aflate în dificultate.

–Casa Meșteșugărească Maxima găzduiește ateliere de muzică, desen și tehnică, dar și studiouri de locuit.

–Casa SSAB va avea la parter o băcănie, un atelier de frizerie, o spălătorie, iar la etaj camere de locuit.

Și, bineînțeles, avem și „Sala de Judo Ion Țiriac”.

Ce se întâmplă pe 4 septembrie?

Organizăm o cină în grădină – de fapt, o cină în familie – cu scopul de a interacționa cu cei apropiați nouă și cu invitații lor, dar și de a strânge fonduri pentru a mobila camerele din căsuțe și pentru a le echipa cu sisteme de încălzire.

Vom găti împreună cu Chef Petrică de la Gourme o cină toscană, vom avea un vin românesc extraordinar, iar muzica va fi live. Trebuie să le mulțumim celor de la *Epic Music Show*, lui Dănuț Gheorgies, Mihaelei și Gabrielei Negrea, dar și Alinei, care vine de departe să ne încânte. Va fi o seară de poveste, iar acest tip de eveniment vrem să devină un obicei periodic. Unde poate fi mai frumos să ne împărtășim gândurile decât într-o atmosferă fantastică?

De ce aveți nevoie acum?

În primul rând, de 7 pompe de căldură cu tot sistemul, mobilier pentru încă 16 camere și 8 bucătării, mobilier sanitar pentru 8 băi, aparatură medicală pentru două cabinete și un microbuz 8+1 cu platformă pentru persoane cu dizabilități. Astea sunt primele care îmi vin acum în minte.

Cum s-a mobilizat societatea băcăuană?

A ajuta are mai multe sensuri. Important este ca, după orice discuție, să înaintezi și să te apropii cât mai mult de ceea ce ți-ai propus. Mulți oameni ne-au ascultat și, de fiecare dată, au zis „da”, și am construit împreună, pentru că ceea ce se ridică aici este pentru toți.

Am primit sprijin de la *Dej Trans, Coriolan, Muv, Fiald, Maxima, Redos, Dedeman, Frăția Ortodoxă, Panoramic, SSAB, Inverness, comunitatea Bizz, dar și de la domnii **Marius Vizer și Ion Țiriac*. Și, bineînțeles, sunt mulți oameni care ne-au călcat pragul și au rămas aproape: Petronela, Titi, Ștefan, Alex Young, Clara, Larisa, Silvi, Alina… lista e lungă și frumoasă.

Care sunt planurile de viitor?

Să terminăm și să echipăm aceste case, pentru că sunt foarte multe cereri și vrem să ajutăm cât mai multe suflete să fie „acasă”. Bineînțeles, vrem să încheiem conceptul cu încă două case, destinate vizitatorilor, și să putem organiza tabere și școli de vară.

Știu că aveți o mare pasiune pentru gătit și pentru adunarea oamenilor în jurul mesei.

Când m-am apucat de construit era doar pământ – și nici măcar cumpărat încă – iar cei din jur mă credeau nebun. Dar un nebun care visează la imposibil face imposibilul să devină posibil. Au fost multe încercări, inclusiv un infarct, dar nu m-am oprit.

Am crescut în cartierul URA din Bacău, un loc care te pregătea pentru viață și te învăța să nu ridici ziduri, ci să mărești masa. Fericirea și susținerea vin din familia pe care tu ți-o alegi. Așa am construit Bronx-ul.

Gătitul este pentru mine o formă de mulțumire și de împărtășire a dragostei față de aproape. A fost mereu o pasiune, am participat și la concursuri gastronomice, iar bucătăria este relaxarea mea.

Îmi amintesc o întâmplare: acum trei ani, de Florii, era un frig ca iarna, deși era 10 aprilie. Primisem o troiță de la artistul popular Rodion și trebuia sfințită. Eram cam 100 de oameni. Am gătit o ciorbă de pește într-o oală de 40-50 de litri. Oamenii au cerut a doua porție, apoi a treia… și oala nu se golea. Am avut chiar să dăm și oamenilor străzii din centrul de la Gherăiești. A fost una dintre multele minuni care ne dau puterea să continuăm și să facem bine.

Ce mesaj transmiteți celor care vă urmăresc?

Să nu renunțe la visul lor. Să muncească pentru el și să nu se abată indiferent cine încearcă să îi descurajeze. Greul nu există – dacă totul ar fi simplu și drept, ar fi ca o linie care „bipăie”… și asta înseamnă moarte. Ca să fii fericit, linia vieții trebuie să aibă urcușuri și coborâșuri. Crede si roagă-te!