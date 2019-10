Un puști de 13 ani din Bacău a impresionat la cunoscuta emisiune culinară „Chefi la cuțite” de la Antena 1. Robert Andrei Andronic este elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Domnița Maria”, practică judo la SCM Bacău și este foarte pasionat de bucătărie. Mama lui Robert îl descrie ca pe un copil normal și care nu face pozne mai multe decât cele specifice copilăriei. Despre toate pasiunile sale ne oferă detalii chiar fostul concurent de la „Chefi la cuțite”.

„La școală e bine și chiar dacă sunt într-a VIII-a și urmează un examen, n-am niciun fel de emoții. Deocamdată nu m-am hotărât nici la ce liceu voi merge mai departe și nici ce meserie mi-aș dori pe viitor. Consider că mai am timp, dar tind către profilul uman, nu real. Am fost la «Chefi la cuțite» pentru că am vrut să-mi testez limitele și să mi se confirme că mâncarea mea chiar este bună. Mama zice că mâncarea mea este bună, dar poate că ea spune așa pentru că sunt copilul ei. Eu gătesc de la vârsta de 5 ani. Am început cu deserturi, apoi am trecut la salate și am ajuns la feluri principale, cum ar fi ciorbe… Fac toate felurile de ciorbă, inclusiv ciorba de burtă. Dar, în special, mă ocup cu deserturile. Chiar după ce am venit de la emisiune am avut comandă de la colegii mei de clasă, să le fac ceva, și le-am dus plăcintă cu brânză. Și colegii mei, și profesorii, se mândresc foarte tare că sunt de-al lor și majoritatea m-a felicitat. Colegii mei știau că gătesc pentru că la serbările de Crăciun am mai dus preparate de ale mele. Rețeta mea favorită este pandișpanul, pe care îmi place să-l diversific, ori cu blat de fructe, ori cu blat de biscuiți sau să pun alte ingrediente să-i dau un gust fenomenal și de fiecare dată altfel. Participarea mea la această emisiune a fost o surpriză pentru toată lumea. M-am înscris pe internet, unde mi-am lăsat toate datele de contact și niște poze cu preparatele mele. Am fost selectat și a trebuit să merg la Iași, apoi, după ce am trecut, a trebuit să merg la proba pe nevăzute de la București. Mama a fost luată prin surprindere când a fost contactată de cei de la Antena 1 pentru că nu a știut că m-am înscris. Dar, ca de fiecare dată, m-a susținut. În ziua când a trebuit să merg la preselecții aveam un alt concurs, la sportul pe care îl practic, dar am ales să merg la emisiune. Preparatul meu de la proba pe nevăzute, pandișpanul, a fost apreciat cel mai tare de chef Florin Dumitrescu, dar și de chef Sorin Bontea. Dar toți trei au fost ok pentru că mi-au dat trei cuțite. La «Chefi la cuțite» a fost o experiență feerică pe care nu ai cum să o descrii. Este unică, pentru că o dată în viață ai o astfel de șansă. Am trecut de prima probă și am mers până în buck camp. Poate am să mai merg și altă dată la astfel de emisiuni, dar acum am alte priorități, pentru că trebuie să mă axez mai mult pe școală. Pe lângă toate astea eu practic de aproape 8 ani și judo la SCM Bacău acolo unde mă pregătesc cu prof. Constantin Manole și prof. Marius Savin. Toată lumea mă întreabă de ce nu m-am dus la fotbal. Am avut o experiență neplăcută cu mingile. Când eram mic am luat o minge în față și am rămas marcat de faza aia. Atunci am știut că fotbalul și, în general, sporturile cu minge nu sunt de mine. La judo m-a dus tata iar eu l-am ales pentru că este o bună metodă de apărare. Ca rezultate pot să spun că am fost de două ori vicecampion național și odată am cucerit un bronz. Acum sunt centură verde și urmează să dau examen de albastră. Este un sport complex, din punctul meu de vedere cel mai bun și pe care doresc să-l practic toată viața, cât îmi va permite corpul. Foarte mult îmi mai place să fac fotografii, un domeniu în care nu sunt profesionist, dar nici amator nu sunt. Surprind imaginile cu un aparat Nikon, nu cu telefonul. Nikon-ul mi l-am cumpărat eu. Am strâns bani și mi l-am făcut cadou de ziua mea. Îmi mai place foarte mult să râd, îmi mai plac tehnologia, robotica și programarea.”