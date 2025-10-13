CFR: Lecții de răbdare pe șine. Trenul IR 1753 a bătut recordul zilei între Mărășești și Bacău

Călătorii trenului InterRegio 1753 București Nord – Suceava Nord au avut parte, duminică, de o experiență memorabilă, demnă de manualele de meditație în mișcare lentă. Pe distanța de doar 83 de kilometri dintre Mărășești și Bacău, garnitura a reușit performanța de a acumula 123 de minute de întârziere, transformând o simplă călătorie de tranzit într-un veritabil experiment de răbdare colectivă.

La sosirea în Bacău, pasagerii credeau că epopeea feroviară a luat sfârșit. Însă trenul, probabil copleșit de propriul succes, a decis să-și acorde o pauză suplimentară de 50 de minute în gară — poate pentru hidratare, poate pentru o introspecție legată de sensul vitezei în viața modernă.

Deși nu a fost emis un comunicat oficial din partea CFR Călători, mai mulți pasageri au relatat că întârzierea ar fi fost cauzată de „probleme tehnice la locomotivă” și „aglomerarea traficului feroviar pe ruta Moldovei”.

„E bine că am ajuns, chiar dacă între timp s-a schimbat anotimpul”, a glumit unul dintre pasageri la coborârea în gara Bacău.

Într-un context în care punctualitatea trenurilor rămâne un subiect de glumă națională, IR 1753 a demonstrat încă o dată că viteza nu e totul — important e să ajungi, cândva, undeva.

