Ceva special se pregătește la Avanera Bacău

Există momente în care piața imobiliară oferă mai mult decât simple oportunități. Oferă momente care pot schimba felul în care privim investițiile, confortul și siguranța financiară. Noiembrie 2025 este unul dintre acele momente.

La Avanera Bacău se pregătește o surpriză dedicată celor care știu să aleagă inspirat. Ceva cu adevărat diferit, gândit pentru cei care apreciază calitatea, echilibrul și eleganța unui proiect premium.



Un concept care nu se măsoară doar în cifre, ci în experiență, în modul în care te face să te simți atunci când pășești într-un spațiu creat cu grijă și bun gust.

Avanera nu vorbește despre oferte efemere, ci despre alegeri cu sens.



Despre un stil de viață complet, despre confortul care devine realitate și despre siguranța pe care o oferă o investiție solidă, făcută la momentul potrivit.

Pentru câteva zile, vom păstra discreția.

Dar curând, foarte curând, vei descoperi o campanie care promite să schimbe modul în care privim Black Friday.

Nu este doar o ofertă. Este o experiență completă, creată pentru cei care caută mai mult decât un preț bun: caută valoare.

Rămâi aproape.



Din 8 noiembrie, toate detaliile vor fi dezvăluite pe www.avanera.ro și în presa locală.

Avanera Bacău – momentul în care curiozitatea devine inspirație. Și inspirația devine decizie.