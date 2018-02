La data de 30 ianuarie a.c., Biroul Sirene Germania a introdus o semnalare pe numele unui bărbat, de 33 de ani, cetăţean german, solicitându-se arestarea acestuia, în vederea predării către autorităţile judiciare ale statului semnalant, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri, fiind condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare. La data de 8 februarie a.c., ca urmare a cooperării operative cu autorităţile competente din Germania, realizate prin intermediul canalelor ENFAST şi SIRENE, persoana în cauză a fost localizată şi reţinută pe raza municipiului Moineşti din judeţul

Bacău. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, solicitându-se arestarea în vederea predării către autorităţile judiciare din Germania. În prezent procedura executării mandatului european de arestare este în desfăşurare. România, din punct de vedere al cooperării poliţieneşti, este membru de facto al Spaţiului Schengen din 5 noiembrie 2010.

Biroul SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al Inspectoratul General al Poliţiei Române a fost inaugurat în 16 septembrie 2010. Pentru a asigura un flux continuu de date şi informaţii, Biroul Sirene funcţionează 24/7, având acces permanent la datele operative ale Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Oficiului Român de Imigrări etc. Sistemul informatic SIRENE este destinat stocării informaţiilor de către autorităţile române şi schimbului de date între acestea şi sistemul comun european de urmărire poliţienească transfrontalieră, respectiv S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), un element determinant pentru procesul de aderare a României la spaţiul Schengen.

