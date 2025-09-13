Cerere în căsătorie la înălțime, de Ziua Pompierilor

Un moment emoționant a avut loc la Onești, chiar de Ziua Pompierilor din România. Victor, pompier în cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, și-a surprins iubita cu o cerere în căsătorie inedită: aflat în autoscară, la înălțime, i-a adresat întrebarea care le va schimba viața.

Cu emoții la fel de puternice ca misiunile pe care le înfruntă zi de zi, pompierul a rostit cuvintele magice, iar răspunsul a fost un „DA” hotărât și plin de bucurie.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău a transmis felicitări celor doi, urându-le multă iubire, înțelegere și o viață frumoasă împreună.