Ceremoniile dedicate Eroilor Neamului, reprogramate la Slănic-Moldova din cauza vremii

Primăria Slănic-Moldova anunță că ceremoniile din acest an dedicate comemorării Eroilor Neamului aparținând Regimentului 15 Infanterie vor avea loc sâmbătă, 13 septembrie, în Parcul Central din Slănic-Moldova, începând cu ora 13.00.

Manifestările fuseseră programate anterior, însă, din cauza condițiilor meteorologice, organizatorii au decis reprogramarea acestora.

Programul include un serviciu religios oficiat de preoți ai ambelor culte, ortodox și catolic, urmat de alocuțiunile oficialităților și de o defilare a trupelor Brigăzii 15 Mecanizate „Podul Înalt” din Iași, acompaniate de Fanfara Militară.

Totodată, concertul Fanfarei Militare va avea loc conform programului inițial, în Foișorul Muzical din Parcul Central, între orele 17.30 și 19.00.

Organizatorii transmit invitația ca un număr cât mai mare de participanți să fie prezenți la eveniment pentru a aduce un omagiu eroilor căzuți pentru țară.