Miercuri, 10 septembrie, a avut loc ceremonia de deschidere a noului an școlar la Școala Sanitară Postliceală Sanity Bacău, un eveniment plin de emoție și semnificație, care marchează începutul drumului spre o carieră medicală pentru aproximativ 700 de elevi.

Într-o atmosferă festivă, elevii din anul I au fost primiți cu căldură de cadrele didactice, conducerea școlii și colegii mai mari. Aceștia le-au transmis urări de succes și încredere pentru parcurgerea celor trei ani de studiu ce îi așteaptă, în domenii esențiale pentru societate: Asistență medicală generalistă, Asistență medicală generalistă cu predare în limba italiană, Asistență medicală de balneofiziokinetoterapie și recuperare, respectiv Asistență medicală de farmacie.

Deschiderea oficială a evenimentului a fost realizată de Președinta asociației, prof. univ. dr. Lăcrămioara Mocanu, alături de Directorul instituției, prof. dr.Cărăuș Ancuța Loredana, care au subliniat importanța formării viitorilor profesioniști în domeniul sanitar.

„Un nou an școlar aduce cu el emoția începuturilor și speranța realizărilor. Pentru noi, echipa Sanity, fiecare elev reprezintă o poveste care urmează să fie scrisă cu muncă, dăruire și pasiune. Ne dorim ca toți cei care ne trec pragul să descopere aici nu doar o școală, ci și o familie profesională care îi va sprijini în fiecare etapă a pregătirii lor,” a declarat prof. univ. dr. Lăcrămioara Mocanu.

„Astăzi, nu doar deschidem un an școlar, ci deschidem drumuri către viitor. Profesia de asistent medical este una dintre cele mai nobile, pentru că presupune grijă, compasiune și responsabilitate față de oameni. Elevii noștri vor fi cei care, peste câțiva ani, vor duce mai departe misiunea de a îngriji și de a salva vieți. Le doresc tuturor curaj și perseverență,” a adăugat prof. dr. Cărăuș Ancuța Loredana, directorul instituției.

La eveniment au fost prezente oficialități locale și colaboratori ai stagiilor de practică. Totodată, elevii cu cele mai bune rezultate academice, precum și cei care s-au remarcat prin implicarea lor în activități de voluntariat în anul școlar 2024/2025 au fost premiați prin diplome și vouchere. Profesorii au prezentat programul școlar și resursele educaționale disponibile, subliniind importanța participării active la cursuri, stagii clinice și proiecte comunitare.

Cursurile vor oferi o combinație echilibrată între pregătirea teoretică solidă și experiența practică, desfășurată în spitale partenere din județul Bacău și în cadrul parteneriatelor internaționale din diverse țări europene.

Ceremonia s-a încheiat cu un moment de socializare între elevi și profesori, dar și cu vizitarea sălilor de curs dotate cu echipamente moderne, care sprijină procesul de învățare practică.

Pentru mulți dintre acești elevi, alegerea de a urma o școală postliceală sanitară este un pas esențial către o carieră stabilă și plină de satisfacții. Într-o societate în care nevoia de personal medical calificat este în continuă creștere, Școala Sanitară Postliceală Sanity Bacău își asumă misiunea de a forma specialiști capabili să ofere servicii medicale de excelență.

„Educația este cheia care deschide ușa tuturor posibilităților; prin ea nu doar ne formăm profesii, ci și caractere, valori și viitorul unei societăți mai bune.”