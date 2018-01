La data de 01 ianuarie 2018, în jurul orei 03.00, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au depistat în trafic un bărbat de 36 de ani, din comuna Plopana, care, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Coloneşti a intrat în coliziune cu un autoturism parcat, provocând daune materiale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectueaza cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La data de 30 decembrie 2017, o patrulă de poliție din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe raza comunei Dămieneşti au fost sesizaţi despre faptul că pe raza localităţii a avut loc un eveniment rutier.

Din verificări a rezultat că un bărbat de 45 de ani, din comuna Negri, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 207D a avariat autoturismul, rezultând doar pagube materiale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,93 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza s-a intocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii prevazută. şi ped. de art. 336 din C.P. urmând a se propune soluţie legală prin Parchet.

La data de 31 decembrie 2017, un echipaj de poliție din Slănic Moldova a depistat în flagrant pe DN 12 B, un conducător auto în vârstă de 36 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentraţie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Oneşti, unde i s-au recoltat doua mostre biologice de sange, în vederea stabilirii alcoolimiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se efectueaza cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.