Cercetașii îi invită pe băcăuani, din nou, să se bucure de frumusețea lucrurilor simple

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 16:30, Insula de Agrement din Bacău se va transforma într-un tărâm al luminii, bucuriei și reconectării, odată cu desfășurarea celei de-a XVI-a ediții a Festivalului Luminii – un eveniment devenit deja tradiție pentru cercetașii băcăuani și un prilej de a evada, pentru câteva ore, din ritmul alert al vieții cotidiene.

Organizat de Centrul Local „Insula Cercetașilor” Bacău, membru al Organizației Naționale „Cercetașii României”, festivalul promite o după-amiază plină de activități, lumină și emoție. Începând cu ora 16:30, cercetașii, sprijiniți de peste 150 de voluntari, au pregătit ateliere creative și activități pentru toate vârstele – de la curse cu obstacole, face-painting, jocuri de grădină și origami, până la tatuaje cu henna, cântece la chitară și alte momente-surpriză.

Pe scenă vor urca tineri artiști băcăuani, care vor oferi publicului momente muzicale și artistice, într-o atmosferă caldă și plină de energie pozitivă.

„Festivalul Luminii este evenimentul prin care noi, cercetașii, ajutăm comunitatea băcăuană să redescopere frumusețea lucrurilor mărunte care ne înconjoară. Cu fiecare ediție, creăm un spațiu de deconectare de la haosul cotidian și de reconectare la momentul prezent, alături de cei dragi”,

a declarat Veronica Scire, organizatorul ediției din acest an.

Odată cu lăsarea serii, mii de lumânări vor lumina aleile insulei, creând o imagine spectaculoasă și o atmosferă de poveste, menită să le amintească băcăuanilor cât de important este să se bucure de lucrurile simple. Participanții vor avea la dispoziție și un spațiu special amenajat pentru fotografii, iar momentul final va fi marcat de un spectacol de jonglerii cu foc și de o reprezentație plină de energie oferită de tinerii de la Clovnii Don Bosco.

Festivalul Luminii este, așa cum spun organizatorii, „un altfel de festival” – un eveniment care îmbină arta, voluntariatul și comunitatea, într-un cadru luminos și relaxant.

Organizatorii adresează mulțumiri voluntarilor și sponsorilor care fac posibilă continuarea acestei frumoase tradiții: Custom Tanks, Euro Țigla, Pizza21, precum și tuturor celor care contribuie la realizarea evenimentului.

Festivalul Luminii Bacău – Ediția a XVI-a: Redescoperă Frumusețea Lucrurilor Mărunte.

📅 Sâmbătă, 18 octombrie 2025

🕠 Ora 16:30

📍 Insula de Agrement, Bacău