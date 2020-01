Citesc că Primăria Municipiului Iași a semnat contractul pentru proiectarea unui stadion modern. Capacitatea este de 15.000 locuri, valoarea de 3.300.000 lei fără TVA, iar locația cheamă în cauză două variante: ori unde este actuala arenă „Emil Alexandrexcu”, ori pe o proprietate publică din zona Moara de Vest. Știu că Piatra Neamț are o Sală Polivalentă cu două tribune totalizând 4.000 locuri. Finalizată în urmă cu zece ani, Polivalenta nemțeană este a doua din țară în ceea ce privește capacitatea. Am luat două exemple din vecini.

Și le-am luat pentru că văd și cunosc că în Bacău lucrurile se mișcă în gol din punct de vedere al infrastructurii sportive. Avem o ruină de stadion. Și o Sală a Sporturilor în care plouă și – știu bine ce spun – cad bucăți de tencuială. O Sală a Sporturilor-frigorifer. Vorba unei voleibaliste: „Slavă Domnului că sunt titulară, că dacă aș sta rezervă aș fi mereu răcită”. De 10-15 ani încoace, în Bacău, tot ce ține de construirea unui alt stadion/ modernizarea celui actual și de o nouă Sală a Sporturilor sunt doar vorbe aruncate în vânt și bani îngropați.

Îngropați la propriu, dacă este să ne amintim doar de Polivalenta lui Stavarache, rămasă la nivel de fundație și de studiu de caz. Caz penal. Cât privește stadionul, dacă pentru fiecare variantă azvârlită în mediul public s-ar fi încasat, hai să spunem, o mie de euro, acum ar fi fost bani măcar pentru jumătate din suprafața de joc. Facem stadion nou, ba nu, îl modernizăm pe cel actual, adică facem totuși unul nou, unul de 3.000 de locuri, ce 3.000?, va fi de 30.000, îl facem pe locul Polivalentei, nici vorbă, în zona „Letea”, bani de la UEFA, adică nu, va fi un parteneriat public privat sau… Sau nimic.

Cel puțin până acum. De zece zile am intrat într-un nou an. An electoral, așa că pregătiți-vă de noi promisiuni, viziuni și minciuni. Nu-mi fac iluzii că până la finalul lui 2020 se va schimba ceva. Dar de zece zile am intrat și într-un nou deceniu. La finalul său eu voi avea 60 de ani. Sper să-i prind. Și să prind până atunci și un nou stadion în Bacău. Sau măcar o Polivalentă. Cer prea mult?