Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Singura unitate de acest tip din întreg județul, cu monospecializare, în care se derulează și Programul Național de Combatere a Tuberculozei (TBC). Totodată, este unitatea de prim rang la nivel județean privind asistența medicală a pacienților cu patologie a aparatului respirator. Un spital care abia supraviețuiește, în care ultima investiție în aparatură s-a făcut în urmă cu 11 ani, unde saloanele, paturile și mobilierul sunt învechite, o unitate medicală în care de 40 de ani nu s-a mai investit niciun leu pe partea de infrastructură.

Clădiri din anul 1900

Ambulatoriul spitalului are ca an de construcție 1958, Pavilionul administrativ a fost construit în 1900, Centrul radiologic în 1948, Secția I de pneumoftiziologie în 1972, după 7 ani s-a ridicat și Secția II, Blocul alimentar este din 1900, Spălătoria din 1955, Prosectura din 1916. Ultima expertiză a acestor clădiri a fost făcută în 2007, iar urmare a acestei evaluări s-au stabilit măsuri urgente: ample lucrări de reabilitare pentru clădiri, înlocuirea tâmplăriei, reabilitare rețele. Bani nu au fost niciodată, iar dacă s-a mai făcut ceva a fost prea puțin față de necesar.

În prezent, spitalul se confruntă cu aceeași situație: infrastuctura și dotarea cu aparatură medicală rămân deficitare, practicile medicale păstrează încă o doză mare de eterogenitate, personalul este insuficient, există subfinanțare, condiții hoteliere sunt precare.

Un nou manager

De mai bine de o lună, așa cum am prezentat într-o ediție anterioară a cotidianului Deșteptarea, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are un nou manager în persoana lui Mădălin Pârâianu, care ocupă această funcție, prin concurs, de pe 2 iulie 2018, pe un mandat de 4 ani. Farmacist de profesie, consilier local timp de doi ani, noul director și-a propus să schimbe în totalitate situația din acest spital.

– Domnule director Mădălin Pârâianu, în fața comisiei de examen ați prezentat un proiect de management documentat, argumentat. Ce ați găsit aici, în momentul în care ați fost numit pe funcția de manager?

– A fost un feed-back pozitiv din partea resursei umane din spital. Am găsit aici un personal dedicat profesiei, profesionist, cu o deosebită valoare etică și morală, oameni de ajutor, care se implică. Am o echipă bună cu care voi lucra, asta mă bucură enorm. Și vechea conducere a încercat să aducă plus valoare acestei unități, dar lipsa banilor și-a pus grav amprenta pe multe lucruri. Nu căutăm vinovați, dar în niciun caz nu a fost vina fostului management, care chiar s-a implicat, v-o spun foarte sincer. Am în echipă și un nou director medical, dr. Cristina Halbedel, cu o experiență de peste 17 ani în acest spital, am sprijinul tuturor, inclusiv al Primăriei Bacău și Consiliului Local Bacău, știut fiind faptul că în urma unui protocol încheiat în 2003, unitatea este în administrarea autorității locale.

– Lucrurile nu sunt chiar roz în acest spital. Sunt multe de făcut. Care sunt primii pași?

– Deja există un proiect, al dr. Gabriel Gavrilă, fostul manager, pentru construirea unui lift exterior la Pavilionul I TBC, care are deja autorizație de construcție, cu bani de la bugetul local, circa 360.000 de lei, și care se va ridica anul acesta. Se lucrează și la o proiectare pentru o nouă clădire care să deservească spitalizările de zi și centrul administrativ, iar până atunci, ca soluție de avarie, am gândit ca unele dintre aceste construcții să fie deja amplasate pe module de tip containere. Și pe partea de aparatură caut soluții cât mai rapide pentru achiziționarea unui aparat radiologic cu prelucrare digitală a imaginii, a unei camere-termostat la laborator, dar și a unei stații-instalație oxigen. Mai intenționez, tot în regim de urgență, să văd de unde găsesc și finanțarea, să dotez spitalul cu un computer-tomograf, absolut necesar pentru a crește viteza de reacție în orice situație, a evita întârzieri legate de diverse relații contractuale, dar și pentru a genera noi surse de proprii de venit.

– Finanțarea a fost mereu deficitară. Practic, aici s-au alocat bani, în jur de 6 miliarde de lei anual, care abia au ajuns pentru salarii și materiale sanitare. Credeți că veți putea supraviețui în continuare așa?

– Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are ca surse de finanțare veniturile proprii, alocările din bugetul local al municipiului și contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, cu un indice de realizare de peste 95%. Poate nu e suficient, de aceea voi încerca să accesez și fonduri europene nerambursabile, chiar acum, pentru că există această oportunitate, prin Măsura 8.1.A, Programul Operațional Regional (REGIO), 2014-2020, pentru investiții în reabilitare, consolidare, extindere și achiziție de aparatură medicală. Pe termen lung, vreau să diversificăm serviciile medicale oferite, să înființăm și alte compartimente, să dezvoltăm infrastructura, să îmbunățățim condițiile hoteriere. Planuri sunt, dorință este, bani să avem.

În prezent spitalul înregistrează circa 3.000 de externări într-un an. 600 -700 dintre internări sunt pe patologia tuberculozei (TBC), iar restul pe tot ce înseamnă pneumonii, neoplasme, pleurezii sau alte boli ale plămânilor. Pe spitalizări de zi se înregistrează aproape 2.000 de cazuri/an. Mai mult, aici ajung pacienți din tot județul (dat fiind faptul că și Moineștiul, și Oneștiul au în structura spitalelor locale doar compartimente mici de pneumologie) și chiar pacienți din județele limitrofe, mai ales Neamț și Vrancea. În total, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are 170 de paturi, pe două secții, 153 de salariați (din care 16 medici), dar și secții de ambulatoriu de specialitate, radiologie și laborator, pentru explorări paraclinice.