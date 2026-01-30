Centrul de Cultură „George Apostu”: Expoziția „Patrimoniu. Moștenire culturală”

În perioada 26 ianuarie – 18 februarie 2026, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, poate fi vizitată expoziția „Patrimoniu. Moștenire culturală”, ce aduce în atenția publicului o selecție reprezentativă de lucrări de artă contemporană din patrimoniul instituției, o continuitate a misiunii Centrului de a valorifica și promova moștenirea culturală.

Alături de acestea, publicul va putea admira și o lucrare semnată de Nicolae Tonitza, intitulată „Flori”, prezență emblematică a patrimoniului artistic românesc.

Expoziția, curatoriată de Anca Mihăilă, valorifică creații ale unor artiști aparținând scenei artistice contemporane, evidențiind diversitatea expresiilor plastice, a limbajelor vizuale și a direcțiilor estetice care definesc arta actuală. Lucrările expuse reflectă preocupări conceptuale, formale și tematice relevante, oferind publicului o perspectivă asupra evoluției artei contemporane.

Vizita poate fi completată de explorarea Muzeului în Aer Liber al Centrului „George Apostu”, unde lucrările monumentale amplasate în peisajul natural oferă o experiență culturală extinsă și un dialog direct între artă și natură.

Patrimoniul artistic al Centrului de Cultură „George Apostu” constituie o resursă culturală valoroasă, construită în timp prin simpozioane de creație, donații și colaborări cu artiști, având ca obiectiv consolidarea acestui fond patrimonial și facilitarea accesului publicului larg la creații reprezentative ale artei contemporane.

O invitație adresată publicului larg, iubitorilor de artă și tinerilor pentru a explora o expoziție plină de farmec!