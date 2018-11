Tot timpul facem asta, și nu e vorba de aplicarea zicalei “Prefă-te până vei reuși”. Trecerea de la a gândi la a face și apoi la a reuși este o experiență pe care am trăit-o cu toții de multe ori. Învățăm multe lucruri de-a lungul vieții. Și ne place! Vă mai aduceți aminte de ziua în care ați învățat să mergeți cu bicicleta? Câtă pricepere! Sau atunci când dansul a devenit parte din viața dumneavoastră? Ce bucurie! Ați învățat ba chiar să schiați foarte bine și nu mai spun cât de bine vă descurcați să vorbiți limba engleză. Nu-i așa că stăpâniți cel puțin unul dintre aceste lucruri atât de bine, încât s-a transformat într-o a doua natură?

Ei bine, să discutăm despre unul dintre cele mai mari daruri pe care ni le-a făcut evoluția, și anume capacitatea de a trece de la a gândi la a face, fără intervenția vreunei descurajări. Altfel spus, putem crea un mod de viață sănătos fără a trăi vreo experiență nefericită. Se poate crea o viață sănătoasă pe care v-o alegeți singuri și pe care să o trăiți la fel ca mulți alți oameni care deja se bucură de reușită. Rezultatul va consta în starea naturală de a fi: O stare de bine în orice moment al zilei. Producând în mod repetat această stare de bine, vă veți familiariza cu ea și veți crea noi tehnici de reușită pentru a vă perfecționa și mai mult confortul. Cu cât veți atinge mai des starea de bine, cu atât veți fi mai creativi și energici, cu atât mai des acțiunile întreprinse se vor transforma în obiceiuri zilnice, obiceiuri sănătoase. Nu uitați: când sunteți într-o stare de bine vă creați și o realitate personală nouă. Starea de bine crează dorința de a face lucruri constructive, incluzându-le treptat în propriul stil de viață. Aici interveniți dumneavoastră. Așa cum știți, tehnicile folosite sunt diverse.

În momentul de față veți învăța un lucru simplu care poate fi implementat cu ușurință chiar din acest moment. Apa cu lămâie vă spune multe, nu-i așa? Apa plată sau orice apă de calitate cu lămâie este o băutură energizantă care aduce multe beneficii sănătății și siluetei. “Știam! Eu chiar consum apă cu lămâie!” Foarte bine! Mă bucur! Oricine știe că lămâia ajută la curățirea organismului și are conținut ridicat de vitamina C. Se face remarcată prin proprietățile antibacteriene, efectele remineralizante și diuretice. Nu-i așa? Excelent! Se aud doar răspunsuri afirmative. Ne energizează? “Apa cu lămâie produce energie în corpul nostru prin hidratare și oxigenare de-a lungul întregii zile, fără oxidare în exces la nivel celular.” Atenție! Eu nu recomand apa cu lămâie pe stomacul gol. Ce ar fi să o consumăm cu înghițituri mici, la interval de 15-30 de minute după masa de dimineață, favorizând astfel digestia încă de la primele ore. Acest lucru este știut încă din cele mai vechi timpuri și ilustrat cu înțelepciune în zicala: “Nu bea apă pe inima goală!” sau “Este atât de sărac încât nu are nici după ce bea apă!”

Aud o nouă voce. De data aceasta o tânără entuziasmată ne spune că apa cu lămâie te ajută să slăbești. Este adevărat? “Unul dintre beneficile majore ale consumului de apă cu lămăie este acela de a acționa ca un accelerator în arderea grăsimilor.” O clipă, am ceva de adăugat: Dacă suferi de gastrită hiperacidă sau ulcer gastroduodenal, dieta cu lămâie este total contraindicată. De asemenea, cura cu suc de lămâie nu le este recomandată copiilor și vârstnicilor. Este în regulă? Putem să ascultăm un alt motiv important pentru care ar trebui să bem apă cu lămâie? Deja vocea impunătoare a unui tânăr ne convinge pe loc: “Apa cu lămâie face minuni în cazul persoanelor care au probleme cu inima, datorită conținutului ridicat de potasiu care reglează tensiunea arterială.” Toată lumea știe că lămâile conțin vitamina C din belșug, dar ce știu mai puțini este că lămâile conțin și potasiu. Astfel vă recomand și eu să stoarceți jumătate de lămâie într-o cană cu apă caldă, deoarece potasiul este excelent în stimularea activității cerebrale și în controlul presiunii arteriale.

Aud numai lucruri frumoase și corecte. Cât mă bucur! Stimulează sistemul imunitar? “Vitamina C contribuie la sănătatea sistemului imunitar.” Este adevărat că vitamina C nu poate fi stocată în corp, din acest motiv este important să consumi și alte alimente bogate în vitamina C, zi de zi. De asemenea, recomand apa cu lămâie pentru rolul important pe care îl are în îngrijirea pielii. Netezește ridurile și dă chipului un aspect întinerit, luminându-l cu naturalețe și prospețime. Și ca să fie totul ca la carte, mai putem adăuga un singur lucru: “Constipația, balonările și oboseala, toate vor dispărea ca prin minune”, se aude cum rostește Andreea, femeia cu multe responsabilități.

Ce spuneți? Folosim zicala: “Prefă-te până vei reuși!” ?

Cum? “Nouă nu ni se potrivește! Fără dezamăgiri! Mai curând ne dorim o stare de bine în orice moment al zilei.” Atunci vă propun să începem cu ce-i mai simplu: Cu un pahar de apă cu lămâie.

Este cel mai la îndemână!

Carmen Barcan, terapeut