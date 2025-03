Ce vehicule pot conduce fără permis?

În România, conducerea vehiculelor pe drumurile publice este, în general, condiționată de obținerea unui permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului. Totuși, există anumite excepții care permit utilizarea unor vehicule fără a fi necesară deținerea unui permis de categoria B. Printre acestea se numără bicicletele, trotinetele electrice și mopedele.

Vehicule din categoria AM

Vehiculele din categoria AM includ mopedele și cvadriciclurile ușoare. Mopedele sunt vehicule cu două sau trei roți, a căror viteză maximă constructivă este între 25 km/h și 45 km/h. Conform OUG 195/2002, cvadriciclurile ușoare sunt asimilate acestora și sunt clasificate în categoria L6e, având o viteză maximă de 45 km/h și o masă proprie sub 425 kg. Aceste vehicule necesită obținerea unui permis de conducere AM, care poate fi dobândit începând cu vârsta de 16 ani, scrie legalbadger.ro.

Pentru obținerea acestui permis, candidații trebuie să promoveze un examen format dintr-o probă teoretică și una practică desfășurată într-un poligon special amenajat.

Vehicule care nu necesită permis

Bicicletele – Pot fi conduse de orice persoană, însă pe drumurile publice este necesar ca vârsta minimă a conducătorului să fie de 14 ani. Trotinetele electrice – Legislația stipulează că acestea pot fi utilizate pe drumurile publice doar de persoane care au împlinit 14 ani și trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizante. Mopedele – Deși nu necesită permis de categoria B, conducerea acestora este permisă doar celor care dețin permis AM și au vârsta minimă de 16 ani.

Reglementări privind siguranța rutieră

Conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani trebuie să poarte cască de protecție pe drumurile publice. De asemenea, este interzis transportul pasagerilor pe trotinete electrice. Vehiculele trebuie să fie echipate corespunzător cu dispozitive de frânare, sisteme de direcție eficiente și mijloace de avertizare sonoră.

Conducerea fără permis – infracțiune

Conducerea unui autovehicul pentru care este necesar un permis, fără a deține un astfel de document, este considerată infracțiune conform art. 335 alin. (1) din Codul penal și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani. Totodată, încredințarea unui vehicul unei persoane care nu are dreptul legal de a-l conduce este, de asemenea, sancționată de lege.

În concluzie, există câteva vehicule care pot fi conduse fără permis, dar utilizarea acestora este reglementată strict de legislația în vigoare. Respectarea regulilor de siguranță și a limitărilor impuse de lege este esențială pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura o circulație sigură pe drumurile publice.