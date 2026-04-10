Ce spune Spitalul Județean Bacău despre perchezițiile de zilele trecute

Spitalul Județean de Urgență Bacău a anunțat că a fost informat oficial de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău cu privire la dispunerea unor măsuri preventive într-un dosar penal ce vizează fapte de corupție, în care sunt implicați trei angajați ai Secției de Psihiatrie.

Potrivit comunicării primite de unitatea medicală, față de un medic și doi asistenți medicali a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 9 aprilie 2026. În același timp, celor trei le-a fost interzisă exercitarea profesiei și a funcțiilor în cadrul spitalului pe durata măsurii.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău a precizat că a pus în aplicare de urgență toate măsurile administrative necesare pentru respectarea dispozițiilor legale și a dispus verificări interne suplimentare.

Reprezentanții unității medicale au subliniat că instituția are o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție și se delimitează ferm de orice comportament care încalcă legea, etica profesională și încrederea pacienților.

Totodată, spitalul a transmis că va coopera pe deplin cu organele judiciare și va sprijini demersurile legale pentru clarificarea situației. Activitatea medicală se desfășoară în continuare fără întreruperi, fiind luate măsuri pentru asigurarea continuității și siguranței actului medical.

Conducerea SJU Bacău a reiterat că respectarea principiilor de integritate, profesionalism și responsabilitate față de pacient rămâne o prioritate pentru instituție.