Ce spune DGASPC despre cazul băcăuanului declarat mort deși trăiește

DGASPC a decis demararea unei anchete interne în cazul bărbatului cu handicap declarat mort deși trăiește. Instituția își cere scuze față de situația creată și explică ce s-a întâmplat:

«În urma apariției în mediul on-line a articolului «Băcăuan declarat mort de stat, deși este viu: „Administrativ am murit. Practic, respir”», D.G.A.S.P.C. Bacau consideră necesar să aducă următoarele clarificări .

Dorim să ne exprimăm public scuzele sincere față de domnul P.E. pentru toate neplăcerile și disconfortul create, ca urmare a emiterii unei adrese care a conținut erori de redactare.

Facem precizare ca, începând cu data de 1 decembrie 2025, ca urmare a procedurii de reevaluare prevazuta de Ordinul nr. 312/2025 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor cu handicap prevăzute la art. 58^3 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de către comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, domnul P.E. nu se mai incadreaza in prevederile Legii nr. 448/2006.

În acest context, domnului P.E. i s-a transmis o informare administrativă prin care ne-am fi dorit sa il instiintam ca dreptul la rovinieta gratuita a incetat.

Din nefericire, s-a produs eroarea de redactare, în sensul utilizarii termenului „deces” în locul mențiunii corecte „neincadrare in grad de handicap in urma reevaluarii”.

Mențiunea eronată nu reflectă situația reală a persoanei, nu are legătură cu statutul civil al acesteia și nu produce efecte juridice, documentul având caracter strict informativ catre persoana in cauza.

Urmare a sesizarilor din mediul on-line, conducerea instituției a dispus demararea unei anchete interne, având ca scop clarificarea circumstanțelor în care s-a produs această situație, stabilirea responsabilităților, identificarea eventualelor disfuncționalități procedurale și luarea măsurilor corespunzatoare. Rezultatele acestei analize vor fi făcute publice în cel mai scurt timp, în spiritul transparenței și al responsabilității instituționale.

Instituția își reafirmă angajamentul de a acționa cu responsabilitate, profesionalism și respect față de drepturile și demnitatea persoanelor cu dizabilitati.

Vă mulțumim pentru înțelegerea manifestată, precum și pentru faptul că ați ales să ne sesizați această situație, oferindu-ne astfel posibilitatea de a interveni prompt și de a corecta eroarea.»