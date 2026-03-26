Ce spune Delgaz despre pana de curent care a afectat, ieri, Bacăul

Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la toți consumatorii din municipiul Bacău afectați de incidentul produs în după-amiaza zilei de 25 martie în stația de transformare Letea, a anunțat compania Delgaz Grid.

Potrivit reprezentanților companiei, incidentul din stație a fost urmat de un incendiu care a perturbat alimentarea cu energie în mai multe zone ale orașului. În urma acestuia au fost distruse cabluri de energie din stație, dar au fost avariate și cabluri de semnalizare și comandă, precum și echipamente din mai multe posturi de transformare din municipiu.

Echipele Delgaz Grid au intervenit imediat după producerea incidentului pentru remedierea avariilor și restabilirea alimentării cu energie electrică.

„Au fost necesare intervenții de amploare la toate categoriile de instalații deteriorate. Doar în stație, de exemplu, au fost executate 24 de reparații la cabluri de medie tensiune”, se arată în comunicatul companiei.

Deși au fost mobilizate toate resursele umane și materiale disponibile, amploarea avariilor și complexitatea lucrărilor au făcut ca operațiunile să dureze aproximativ 12 ore. Alimentarea cu energie a fost reluată integral în cursul nopții, în jurul orei 1.30.

Reprezentanții companiei precizează că structura rețelei electrice din municipiul Bacău, care include multiple căi alternative de alimentare în cazul unor avarii, face ca probabilitatea unor incidente de o asemenea magnitudine să fie extrem de redusă, însă acestea nu pot fi excluse complet.

Stația de transformare Letea este inclusă într-un amplu program de modernizare finanțat din fonduri europene. Contractul de execuție a fost deja semnat, iar investiția se află în prezent în etapa de proiectare.

La nivelul companiei a fost constituită o comisie tehnică care va analiza cauzele producerii incidentului și va stabili măsuri pentru reducerea riscului apariției unor situații similare în viitor.

Reprezentanții Delgaz Grid au transmis, totodată, scuze consumatorilor pentru disconfortul creat, asigurând că echipele companiei au depus toate eforturile pentru restabilirea alimentării în cel mai scurt timp posibil.