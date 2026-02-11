Ce spune Compania de Apă despre avaria care a lăsat Bacăul pe uscat

O avarie la conducta de aducțiune Poiana Uzului – Bacău s-a produs în data de 9 februarie 2026, în intervalul orar 06:00–06:30, pe raza localității Podiș, comuna Mărgineni, pe un teren agricol aflat în proprietate privată.

Potrivit informațiilor transmise de operatorul regional SC CRAB SA, la momentul producerii avariei rezervoarele de înmagazinare ale Sistemului de Alimentare cu Apă Bacău se aflau la nivel maxim de umplere. Situația stocurilor era următoarea: Rezervoarele Bărăți – 19.574 metri cubi, din care sunt alimentați majoritatea consumatorilor din municipiul Bacău; Rezervoarele CP Gherăiești – 20.000 metri cubi; Rezervorul CP Mărgineni – 9.581 metri cubi. Volumul total de apă înmagazinată era de 49.155 metri cubi.

În data de 9 februarie, alimentarea cu apă a municipiului Bacău s-a realizat în condiții normale de funcționare până la ora 10:00 și în intervalul 17:00–20:00. În afara acestor intervale, furnizarea apei s-a efectuat cu presiune redusă, pentru a asigura continuitatea serviciului către întreaga populație, conform programului stabilit și comunicat anterior.

Pentru data de 10 februarie 2026, programul de furnizare a apei potabile a fost stabilit în intervalele 06:00–10:00 și 16:00–20:00.

Reprezentanții operatorului au precizat că debitele medii furnizate din Stația Bărăți, atât în timpul programului, cât și în afara acestuia, au fost de aproximativ 400 metri cubi/oră. La aceste cantități s-au adăugat volumele livrate din Rezervoarele Gherăiești către cartierele Șerbănești, ANL Gherăiești, Izvoare și consumatorii de pe străzile Calea Moinești, Arcadie Șeptilici, precum și către comuna Mărgineni, alimentată din rezervorul CP Mărgineni.

Intervenția pentru remedierea avariei a fost realizată cu operativitate, prin mobilizarea mai multor echipe specializate ale SC CRAB SA. În urma verificărilor din teren s-a constatat defectarea unui tub PREMO cu diametrul nominal de 800 mm, pus în funcțiune în perioada 1988–1989.

Lucrările au constat în înlocuirea tubului PREMO defect cu unul nou, racordat la conducta existentă prin intermediul unei piese speciale de tip conector. Intervenția a fost finalizată în data de 9 februarie, în jurul orelor 21:30–22:00, după care au fost demarate procedurile de umplere a conductei de aducțiune, conform normelor tehnice în vigoare.

În cursul nopții de 10 spre 11 februarie 2026, conducta de aducțiune a fost adusă la parametri normali de funcționare.

Reprezentanții operatorului au anunțat că, în săptămâna 15–21 februarie, vor reveni cu informații suplimentare referitoare la debitele transportate de Rezerva de apă.