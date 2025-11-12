Ce se petrece la noi în comună cu banii europeni?

Vă scriu în legătură cu lucrările de extindere a rețelei de canalizare din comuna noastră, Mărgineni, realizate, teoretic, cu fonduri europene. Furnizorul de apă din Bacău a contractat o firmă care, la rândul ei, a subcontractat o altă firmă pentru executarea lucrărilor.

Problema este că efectiv nu se face nimic. De luni de zile vedem doar utilaje parcate, șanțuri abandonate și drumuri distruse. Primăria tace și nu comunică absolut nimic, iar reprezentanții companiei de apă susțin că „totul este conform planului”. Din păcate, realitatea din teren este cu totul alta.

Vă spun din proprie experiență: într-o zi, în timp ce mergeam la spital cu un copil nou-născut de doar două săptămâni, am fost nevoit să stau blocat aproape o jumătate de oră din cauza acestor lucrări. M-au ținut, practic, „sechestrat” în timpul zilei, fără niciun avertisment sau rută alternativă.

S-au făcut sesizări și la Inspectoratul de Construcții, însă până nu se mediatizează public situația, nu cred că se va întâmpla nimic. De aceea vă rog să aduceți la lumină aceste nereguli.

Un cititor

