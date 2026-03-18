Ce se întâmplă în Municipiul Bacău?

În data de 16/03/2026 la orele 11:15 am întrat în Instituția de colectare a taxelor și impozitelor a Primăriei Municipiului Bacău din zona „Complexului sportiv” Bacău.

Sala de așteptare era tixită, că abia am reușit să întru să capăt un tichet de ordine. Compartimentul pentru plata impozitului conține 6 sau 7 ghișee dar funcționau unul sau două din ele alternativ și uneori și un al 3- lea.

În Sala de așteptare în permanență 150 – 200 de cetățeni, majoritatea vârstnici, char în cârje stând răbdători în picioare că nu sunt mai mult de 20 – 30 de scaune. O „BĂTAIE DE JOC” vădită. Am întrebat de câteva ori de ce suntem tratați astfel și mi s-a răspuns „lipsă de personal”.

La orele 13: 45, după 2 ore și 30 de minute am reușit să ajung la unul din ghișee. Am prezentat actul de identitate și o cerere pentru excluderea de la taxa de salubrizare pentru cele 7 luni când imobilul nu este locuit, deci nu beneficiez de acest serviciu.

Salariata de la ghișeu mi-a spus că „nu se pune” și mi-a spus că se plătește 365 roni pe ușă, pe poartă, oricum. Știam asta de anul trecut, dar am crezut că s-a trezit careva. Eu locuiesc în 20 m.p și nu produc mai mult de 10 kg. de resturi menajere pe an.

Toți vârstnicii sunt la fel, sunt singuri, nu gătesc, mănâncă covrigi pe stradă, în timp ce domnii de la vile locuiesc cu familia, cu nona și nonu, cu nepoții de la țară, „”un bordel acolo pentru un ban”, un cățel, un purcel, .., și plătim la fel.

Grijă mare, mă tem că lumea se trezește și va fi „scrâșnitul dinților”!

Costică Ganga

