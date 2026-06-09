Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță pentru bugetari anul acesta

Angajații din sectorul public pot primi și în acest an vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, însă numărul beneficiarilor va fi mai mic decât în 2025, ca urmare a modificării plafonului salarial prevăzut de legislația fiscal-bugetară.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a transmis că instituțiile publice care au prevăzute fondurile necesare în buget pot începe acordarea voucherelor, fără a mai fi nevoie de norme sau acte administrative suplimentare.

Potrivit ministerului, cadrul legal este deja în vigoare, iar acordarea voucherelor se poate face în baza prevederilor stabilite prin Legea nr. 141/2025 privind reforma fiscal-bugetară.

Cea mai importantă schimbare față de anul trecut este reducerea plafonului salarial pentru acordarea beneficiului. Dacă în 2025 puteau primi vouchere de vacanță angajații cu salarii de bază nete de până la 8.000 de lei, în 2026 limita a fost coborâtă la 6.000 de lei net pe lună.

Astfel, o parte dintre bugetarii care au beneficiat de acest sprijin în anii anteriori nu vor mai fi eligibili în acest an.

Conform legii, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare sau de subordonare, inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii, pot acorda anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 de lei personalului care se încadrează în plafonul salarial stabilit.

Pe lângă restrângerea numărului de beneficiari, legislația aduce și o simplificare a modului de utilizare a voucherelor. A fost eliminată condiția care obliga salariatul să contribuie cu o sumă egală pentru achiziționarea unui pachet turistic de minimum 1.600 de lei.

În consecință, beneficiarii nu mai sunt obligați să suporte din fonduri proprii încă 800 de lei pentru a putea utiliza voucherul. Acesta va putea fi folosit conform regulilor generale aplicabile serviciilor turistice eligibile.

Specialiștii atrag însă atenția că acordarea voucherelor nu reprezintă un drept garantat pentru toți angajații din sectorul public. O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în 2025 a stabilit că voucherele de vacanță se acordă numai în limita fondurilor bugetare disponibile și nu constituie un drept absolut al personalului bugetar.

Prin urmare, chiar dacă un salariat îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, acordarea efectivă a voucherelor depinde și de resursele financiare alocate de fiecare instituție publică.