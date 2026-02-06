Ce se întâmplă cu factura ta la gaze după 1 aprilie 2026 și ce ar trebui să faci din timp

Data de 1 aprilie 2026 nu este doar începutul unei noi luni, ci și momentul în care se trage linie sub una dintre cele mai importante măsuri de protecție pentru consumatorii de gaze naturale. Schema de plafonare a prețurilor, care în ultimii ani a ținut sub control facturile multor români, încetează să mai producă efecte. De la această dată, statul nu va mai acoperi diferența de preț, iar ceea ce vei plăti va fi exact suma prevăzută în contractul tău cu furnizorul.

Pentru mulți consumatori, acest detaliu a părut până acum lipsit de importanță. Prețul din contract era trecut acolo, dar nu se simțea în buzunar, pentru că plafonarea îl „corecta” automat. După 1 aprilie 2026, însă, acest mecanism dispare complet, iar realitatea contractuală revine în prim-plan.

Legea obligă furnizorii să te informeze din timp. Până cel târziu la 2 martie 2026, trebuie să primești o notificare clară – odată cu factura, prin e-mail sau prin poștă – în care să fie menționat prețul exact al gazelor naturale care se va aplica din aprilie. Această obligație este stabilită printr-un ordin al Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și nu este opțională pentru furnizori.

Problema apare dacă această informare este ignorată. Lipsa unei reacții din partea ta este interpretată legal ca acceptare tacită a noilor condiții. Cu alte cuvinte, dacă nu faci nimic, contractul continuă automat, dar la prețul integral, neplafonat. Iar aici apare riscul major: multe contracte vechi conțin tarife de bază ridicate sau formule de calcul care, fără sprijinul statului, pot duce la facturi semnificativ mai mari de la o lună la alta.

Situația este și mai sensibilă pentru cei care au contracte cu preț variabil. În lipsa plafonării, orice creștere a cotațiilor gazelor pe piețele internaționale se va reflecta direct în factura finală, fără niciun prag de siguranță care să limiteze impactul.

Vestea bună este că nu ești obligat să rămâi legat de actualul furnizor. Piața gazelor este liberalizată, iar primul pas inteligent este să verifici ce alternative există. În acest sens, poți folosi aplicația online „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, pusă la dispoziție gratuit de ANRE. Instrumentul îți permite să introduci datele din factura ta – prețul actual și consumul estimat – și să vezi rapid ce oferte sunt disponibile, cât ai putea economisi sau, dimpotrivă, ce cost suplimentar ar presupune o schimbare neinspirată.

Dacă găsești o ofertă mai avantajoasă, procesul de schimbare a furnizorului este simplu, gratuit și lipsit de complicații tehnice. Nu trebuie să schimbi contorul, instalația sau conducta de gaze. Totul se rezumă la alegerea unei oferte potrivite și semnarea unui nou contract, restul formalităților fiind gestionate de furnizori.

1 aprilie 2026 nu trebuie să te prindă nepregătit. Citirea notificării, verificarea contractului și compararea ofertelor pot face diferența dintre o factură suportabilă și una care îți dă bugetul peste cap.