Ce noi măsuri pregătește Guvernul pentru a încasa cât mai mulți bani

Nici nu a intrat în vigoare prima tranșă de măsuri fiscal-bugetare, că Executivul vine deja cu un al doilea pachet, pus în dezbatere publică, prin care urmărește să aducă și mai mulți bani la buget din impozite, amenzi și taxe.

Măsuri fiscale și surse suplimentare de venit pentru bugetele locale

Printre cele mai importante prevederi se numără înăsprirea regulilor privind impozitarea construcțiilor realizate fără autorizație. Pentru lucrările efectuate legal, evaluarea se va face pe baza documentației oficiale, însă în cazul construcțiilor neautorizate, valoarea impozabilă va fi stabilită în funcție de suprafața executată, la care se va aplica o majorare de 100% a impozitului timp de cinci ani.

Autoritățile locale vor putea utiliza metode moderne de inspecție, inclusiv imagini din satelit, drone și alte tehnologii, pentru identificarea clădirilor ilegale sau nedeclarate. Aceste imagini vor putea constitui probe în aplicarea sancțiunilor fiscale și disciplinare.

De asemenea, obligația de transparență fiscală se extinde: listele cu debitorii persoane juridice și persoane fizice – împreună cu cuantumul restanțelor – vor fi publicate online. În plus, pachetul aduce modificări în domeniul contravențiilor, inclusiv majorarea amenzilor neplătite în anumite termene și posibilitatea cesionării creanțelor către executori judecătorești sau firme specializate.

Măsuri pentru eficientizarea administrației publice

Pe componenta administrativă, pachetul vizează simplificarea și accelerarea procesului de descentralizare, un obiectiv anunțat încă din debutul mandatului Bolojan.

Un capitol important îl constituie profesionalizarea managementului în administrația centrală, prin introducerea unor mandate limitate și a mobilității orizontale (rotație) pentru înalții funcționari și conducătorii din instituțiile publice. Aceste rotații vor fi obligatorii sau voluntare, în funcție de sensibilitatea postului ocupat.

Totodată, se propune ca evaluarea performanțelor funcționarilor publici să se facă pe baza unui set clar de competențe, nu doar pe criterii formale, cu scopul de a stimula eficiența și responsabilitatea.

Ce urmează

Proiectul de lege nu este încă în vigoare. Pentru a deveni aplicabil, acesta trebuie aprobat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, dezbaterea publică este deschisă, iar autoritățile și cetățenii pot transmite propuneri și observații.

Dacă va fi adoptat în forma actuală, al doilea pachet de măsuri ar putea marca o schimbare semnificativă în modul în care sunt administrate resursele și gestionate responsabilitățile în sectorul public local și central.