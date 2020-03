Astazi a fost convocată la Onești Ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență în vederea adoptării măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu noul COVID-19.

În urma acestei sedințe, s-a elaborat o Hotărâre care a fost adoptată de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgență și care prevede următoarele:

Art. 1. (1) Se aprobă măsurile de punere în aplicare la nivelul Municipiului Onești a Hotărârii nr. 6/9.03.2020 emisă de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;

(2) Se aprobă suspendarea activității creșei din subordinea DGAS Onești în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel national;

Art. 2. Toți directorii unităţilor de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional din Municipiul Oneşti vor lua măsuri de igienizare şi dotare cu materiale igienico – sanitare în perioada suspendării procesului de învăţământ (11-22.03.2020), astfel încât reluarea cursurilor să se facă în condiţii de siguranţă şi igienă;

Art. 3. Managerul Spitalului Municipal “Sf. Ierarh dr. Luca Oneşti” va lua măsuri de sistare a stagiilor de practică în unitate ale studenților și cursanților școlilor post liceale sanitare, dacă nu au fost începute anterior datei de 09.03.2020;

Art. 4. (1) Reprezentanții legali ai tuturor unităţilor de alimentaţie publica din Municipiul Oneşti, precum și furnizorii publici sau privați de transport persoane răspund și asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor de igienizare, dezinfecție frecventă a suprafețelor (ex. în special în zona caselor de marcat cărucioare, coşuri de cumpărături, clanțe uşi, etc), instituie măsuri de evitare a aglomerării de persoane, dezinfecția frecventă a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea traseului (ex. bare și suporţi de susţinere, uşi scaune, etc);

(2) Serviciul Public de Poliție Locală şi Poliția municipiului Onești vor informa agenții economici și vor urmări modalitatea de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la art.4 alin.1 din prezenţa hotărâre, aplicând sancţiuni în caz de neconformare;

Art. 5. (1) Direcţia Administrativă va asigura dotarea cu materiale destinate igienei personale la toaletele din Primăria Municipiului Oneşti, precum și dezinfecția frecventă a clanţelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri, etc);

(2) Conducătorii tuturor celorlalte instituţiilor publice și private din Municipiul Oneşti verifica şi iau măsuri similare celor prevăzute la art.5 alin.1 la nivelul unităților proprii;

(3) Serviciul Public de Poliție Locală şi Poliția municipiului Onești vor urmări modalitatea de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la art.5 alin.1 și 2 din prezenţa hotărâre, aplicând sancţiuni în caz de neconformare;

Art. 6. (1) Direcţia Administrativă va lua măsuri de limitarea a accesului în Primăria Municipiului Oneşti şi instituire a unui Ghişeu Unic de Relaţii cu Publicul pentru situaţiile urgente, cu caracter de excepție;

(2) Cetățenii vor solicita informații sau consultanță în problemele din aria de competență a Primăriei Onești la telefoanele instituției și adresele de mail oficiale care se regăsesc pe pagina www.onesti.ro;

Art. 7. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ia măsuri de prevenire, comunicare şi informare a populaţiei cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse, asigurând cu sprijinul Biroului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti și publicarea periodică pe site-ul www.onesti.ro a informaţiilor actualizate cu privire la măsurile de combatere a Coronavirusului.