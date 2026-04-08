Ce este indemnizația socială pentru pensionari și cine o primește în 2026

Indemnizația socială pentru pensionari reprezintă una dintre principalele măsuri de protecție socială destinate persoanelor vârstnice cu venituri reduse. Deși este cunoscută frecvent sub denumirea de „pensie minimă garantată”, aceasta nu este o categorie separată de pensie, ci un sprijin financiar acordat în completarea pensiei existente, astfel încât venitul total al beneficiarului să atingă un prag minim stabilit prin lege.

Mecanismul a fost introdus prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2009, având ca scop reducerea riscului de sărăcie în rândul pensionarilor și asigurarea unui nivel minim de trai pentru persoanele vârstnice.

Cine poate beneficia

Indemnizația socială este acordată pensionarilor din sistemul public de pensii, dar și celor din sistemul militar de pensii, cu condiția să aibă domiciliul în România. Beneficiul se acordă indiferent de data pensionării, însă doar în situația în care cuantumul pensiei este sub nivelul indemnizației sociale stabilite prin lege.

În anul 2026, valoarea indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.281 de lei.

Cum se calculează indemnizația

Important de știut este că indemnizația nu se acordă ca o sumă fixă tuturor beneficiarilor. Ea reprezintă diferența dintre pensia aflată în plată și pragul minim stabilit de lege.

De exemplu, dacă un pensionar primește o pensie de 800 de lei, statul acordă încă 481 de lei, astfel încât venitul total lunar să ajungă la 1.281 de lei.

Fiind un ajutor cu caracter social, indemnizația nu apare ca element distinct în decizia de pensionare. Aceasta este evidențiată doar pe cuponul de pensie, unde apare ca sumă acordată pentru completarea veniturilor sub nivelul minim garantat.

Situația cumulului de pensii

În cazul persoanelor care primesc mai multe tipuri de pensii, fie din sistemul public, fie din sisteme neintegrate acestuia sau în baza unor legi speciale, la stabilirea dreptului la indemnizație se ia în calcul totalul veniturilor din pensii. Dacă suma cumulată este sub pragul stabilit de lege, statul acordă diferența până la nivelul indemnizației sociale.

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, în luna februarie 2026, aproximativ 40.181 de pensionari beneficiau de acest sprijin financiar.

Indemnizația socială rămâne astfel unul dintre instrumentele prin care statul încearcă să limiteze impactul veniturilor foarte mici în rândul persoanelor în vârstă și să asigure un nivel minim de protecție socială pentru pensionarii aflați în dificultate financiară.