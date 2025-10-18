Ce apărăm?

Aflăm din presă faptul că Guvernul României a aprobat serviciul militar voluntar, o măsură care ar fi salutară într-o ţară cu adevărat democratică. Sunt o persoană care a efectuat serviciul militar obligatoriu înainte de 1989 și mărturisesc că, la acea dată, nu mă îndoiam de faptul că îmi apăram ţara, cu toate repercusiunile adiacente.

După revoluția din 1989 am început și încă persist în a avea dubii dacă copiii mei ar trebui să apere, să lupte, eventual să fie uciși pentru a apăra România. Evit să precizez că ar trebui să moară pentru a apăra ţara deoarece această ţară nu este corectă cu cetăţenii săi.

Au apărut cetățeni mai presus de lege care beneficiază de mari privilegii, cu salarii și pensii speciale, care efectiv nu au timp să numere banii primiți între două plăți consecutive.

Pentru ca, copiii mei să lupte să le apere privilegiile ar fi necesar ca ei să fie remunerați mai mult decât cei de la ANRE, ANCOM, sau asigurările financiare.

Nu îmi doresc să se ajungă aici, la un război pe teritoriul României, deși sunt multe subiecte care ne pot situa în această situație.

Îmi amintesc, cu drag, când cei de la BNR ne îndemnau, de la înălțimea salariilor uriașe, de a avea răbdare și să bem ceai de tei în așteptarea minunilor ce vor veni de la guvernanți, sau să peticim hainele de zi cu zi, deși ei nu renunțau la costumele Armani sau ceva asemănător și mă gândeam cum pot fi acești semeni ai noștri așa de cinici cu noi, cei ce muncim așa de greu pentru salariul sau pensia minimă pe economie.

Solicit și cer guvernanților noștri să coboare cu picioarele pe pământ și să evalueze în mod corect și uman motivația pentru copiii noștri de a lupta, și de a fi uciși pentru a apăra nu ţara noastră, ci privilegiile unora.

Așa cum ne spunea într-un cântec cineva de la noi, să lupte ei, cu fii și cu tot neamul lor, căci au ce apăra, noi nu!!!

Nelu

