Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău a luat măsuri suplimentare în perioada trecerii dintre ani, astfel încât nu au fost înregistrate evenimente cu impact asupra siguranţei publice. În perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, pentru siguranţa cetăţenilor, peste 750 de poliţişti au acţionat suplimentar faţă de dispozitivul zilnic, în locurile unde s-au desfăşurat manifestări publice, în zonele cu aflux mare de persoane, precum şi pe principalele drumuri naţionale, în vederea evitării oricăror evenimente nedorite şi pentru fluidizarea traficului şi diminuarea riscului rutier. În urma acțiunilor desfășurate, au fost constatate 56 infracțiuni, 11 persoane fiind depistate în flagrant delict. De asemenea, poliţiştii au aplicat 297 de sancţiuni, în valoare de 65.180 lei şi au confiscat sau indisponibilizat bunuri în valoare de 133.097 de lei. Astfel, poliţiştii au aplicat 72 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, 6 prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. Pentru neregulile constatate în trafic, poliţiştii au aplicat 228 de sancţiuni contravenţionale, 62 fiind pentru depăşirea limitelor legale de viteză. Totodată, poliţiştii au retras 6 de certificate de înmatriculare şi au reţinut 24 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Polițiștii sunt prezenți și astăzi pe principalele artere rutiere, pentru fluidizarea traficului și diminuarea riscului rutier. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău recomandă tuturor cetățenilor care pornesc la drum să adapteze viteza la condițiile meteo-rutiere, să se asigure corespunzător înainte de a schimba direcția de deplasare și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în trafic. 12 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.