Ce a decis ICCJ la sesizarea Curții de Apel Bacău: clarificări privind infracțiunea de incompatibilitate asimilată corupției

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat pe 22 septembrie 2025 o decizie importantă privind aplicarea art. 12 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000, în urma sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău. Decizia nr. 327 din dosarul nr. 463/1/2025 clarifică condițiile în care abaterea disciplinară se transformă într-o infracțiune de tip corupție.

Contextul sesizării

Curtea de Apel Bacău a solicitat ICCJ să stabilească dacă, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea anticorupție, este necesar ca persoana care efectuează operațiuni economice incompatibile cu funcția să fi folosit informații obținute în virtutea atribuțiilor sale, sau dacă legea prezumă automat avantajul obținut, indiferent de folosirea informațiilor.

Decizia ICCJ

Înalta Curte a admis sesizarea și a clarificat că, pentru ca fapta să constituie infracțiune:

Este obligatoriu ca subiectul activ să fi folosit informații obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale.

Faptele care nu implică utilizarea acestor informații rămân în sfera abaterilor disciplinare sau a altor forme de răspundere juridică, fără a fi considerate infracțiuni asimilate corupției.

Această interpretare respectă principiul ultima ratio, astfel încât răspunderea penală intervine doar atunci când gravitatea faptei este sporită de folosirea informațiilor deținute în virtutea funcției.

Potrivit ICCJ, această interpretare corespunde cel mai bine scopului legii anticorupție, care urmărește să protejeze valorile sociale împotriva folosirii abuzive a poziției publice pentru obținerea de avantaje economice.

Aplicabilitate

Decizia va fi obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, conform art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Acces la documentul complet

Considerentele detaliate ale deciziei vor putea fi consultate pe pagina oficială a ICCJ după publicarea în Monitorul Oficial.