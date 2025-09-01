Cazierul judiciar online, mai ușor de obținut: noi reguli pentru înregistrare și autentificare în platforma MAI

Cetățenii români care solicită certificatul de cazier judiciar în format electronic beneficiază, începând cu acest an, de proceduri simplificate pentru accesarea serviciului online al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Modificările au fost introduse prin Ordinul 113/1.655/2025, care actualizează și completează cadrul stabilit inițial de Ordinul 150/21.085/2023, cel ce reglementase pentru prima dată eliberarea digitală a cazierului.

Scopul noilor prevederi este clar: reducerea birocrației și accelerarea proceselor administrative, astfel încât obținerea documentului să devină mai rapidă și mai prietenoasă pentru utilizatori – fie aceștia persoane fizice sau reprezentanți ai mediului de afaceri, scrie avocatnet.ro.

Mai multe opțiuni de autentificare

Principala noutate introdusă de actul normativ privește diversificarea modalităților de înregistrare și autentificare în Hub-ul de servicii al MAI – platforma care gestionează solicitările de cazier. Dacă anterior accesul era posibil doar direct în Hub sau printr-un cont existent pe www.ghiseul.ro, acum cetățenii au la dispoziție și:

cartea electronică de identitate (CEI) ;

aplicația ROeID, în funcție de disponibilitatea tehnică a acesteia.

Astfel, utilizatorii pot alege metoda care li se potrivește cel mai bine, în funcție de resursele digitale pe care le au la dispoziție.

Simplificări pentru utilizatorii Ghiseul.ro și ROeID

O altă schimbare importantă se referă la verificarea identității electronice. În trecut, posesorii unui cont pe www.ghiseul.ro erau obligați să confirme identitatea printr-o plată unică folosind un card bancar înrolat 3D Secure. Ordinul recent elimină această cerință pentru cei care se autentifică în platformă prin intermediul aplicației ROeID.

În plus, procesul de validare a contului în Hub a fost uniformizat: indiferent dacă utilizatorii se conectează prin Ghiseul.ro, ROeID sau CEI, aceștia completează un formular standard și confirmă identitatea printr-un cod de verificare primit pe adresa de e-mail declarată. Datele furnizate sunt verificate automat în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP).

Pașii finali și limitările procedurii

După validarea contului, accesul în Hub se face prin metoda de autentificare aleasă la început – fie CEI, fie ROeID, fie Ghiseul.ro. Ulterior, utilizatorii pot completa cererea-tip precompletată și pot solicita eliberarea cazierului.

Totuși, pentru cei care aleg să se înregistreze direct în Hub, fără a utiliza una dintre celelalte platforme, rămâne valabilă obligația unei prezentări inițiale la ghișeul MAI pentru certificarea identității.

Cazier electronic, valabil în toată țara

Certificatul de cazier judiciar emis electronic este semnat digital și are aceeași valoare juridică precum documentul eliberat pe suport fizic. Acesta poate fi vizualizat și descărcat în orice moment din contul personal din Hub, pe toată perioada de valabilitate.

Prin aceste modificări, autoritățile fac încă un pas spre modernizarea serviciilor publice, reducând drumurile la ghișee și aducând procedurile administrative mai aproape de standardele digitale europene.