Cazierul judiciar, la un click distanță: cum poate fi obținut gratuit, online

Documentul care reflectă istoricul condamnărilor sau al altor măsuri penale aplicate unei persoane – cunoscut sub denumirea de cazier judiciar – nu mai este, de câțiva ani, legat exclusiv de drumurile la ghișeele poliției. Începând din 2023, certificatul de cazier judiciar poate fi emis și în format electronic, prin intermediul unor platforme online puse la dispoziție de statul român, procedura fiind gratuită și, în cele mai multe situații, rapidă.

Două platforme, un singur document

Obținerea cazierului judiciar online se realizează prin două platforme interconectate: www.ghiseul.ro și hub.mai.gov.ro. În practică, certificatul este generat prin hub-ul Ministerului Afacerilor Interne, însă identificarea electronică a solicitantului se poate face fie direct în acest portal, fie prin intermediul ghișeul.ro, care redirecționează ulterior utilizatorul către platforma MAI.

Gratuit și, de regulă, fără deplasări

Un aspect esențial este că certificatul de cazier judiciar electronic se eliberează gratuit. Nu se percep taxe, iar în anumite condiții documentul poate fi obținut fără a fi necesară deplasarea la o secție de poliție.

Cei care aleg varianta identificării prin ghișeul.ro trebuie să îndeplinească însă câteva condiții:

să dețină sau să creeze un cont pe platformă;

să aibă un card bancar emis în România;

cardul să fie înrolat în sistemul 3D Secure.

Cardul bancar nu este folosit pentru efectuarea unei plăți, ci strict pentru validarea identității electronice. Sunt acceptate carduri emise, printre altele, de bănci precum BCR, ING Bank, Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank sau Libra Internet Bank. Alternativ, autentificarea se poate face și printr-un cont ROeID.

Pașii pentru obținerea cazierului prin ghișeul.ro

Procedura este relativ simplă. După autentificarea în contul de pe ghișeul.ro, utilizatorul accesează secțiunea „HUB MAI (Cazier)”, disponibilă în partea superioară a site-ului. După confirmarea identității, platforma redirecționează solicitantul către hub.mai.gov.ro.

Aici, este suficient să fie accesată secțiunea „Certificat de cazier judiciar” și să fie trimisă cererea precompletată cu datele personale. După procesare, certificatul electronic este pus la dispoziție în contul utilizatorului.

Când este necesară vizita la poliție

Nu toți solicitanții pot evita însă deplasarea la un ghișeu. Persoanele care nu dețin un card bancar emis în România sau care nu doresc să utilizeze ghișeul.ro trebuie să se înregistreze direct pe hub.mai.gov.ro. În acest caz, pentru stabilirea certă a identității, este necesară o prezentare unică la o unitate de poliție care eliberează certificate de cazier judiciar, în vederea validării contului.

O altă opțiune de identificare este utilizarea cărții electronice de identitate. Aceasta presupune însă folosirea unui computer sau laptop, a unui cititor de carduri și a unei aplicații dedicate (IDPLUGMANAGER), identitatea fiind confirmată electronic prin intermediul documentului de identitate.

Cine poate obține cazierul judiciar online

Modificările legislative apărute spre finalul anului trecut au adus și unele clarificări importante. Certificatul de cazier judiciar în format electronic poate fi solicitat online doar de către cetățenii români, precum și de firmele care au sediul social în România. Pentru alte categorii de persoane, procedura clasică rămâne, cel puțin deocamdată, singura opțiune.

Un pas înainte în digitalizarea serviciilor publice

Posibilitatea obținerii online a cazierului judiciar reprezintă un pas semnificativ în direcția digitalizării relației dintre cetățeni și stat. Pentru mulți solicitanți, aceasta înseamnă economie de timp, eliminarea cozilor și acces rapid la un document esențial în numeroase situații administrative sau profesionale.