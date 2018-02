Sănătatea înseamnă bani, din multe puncte de vedere. Mulți bani! De la an la an, și decontările Casei Județene de Asigurări de Sănătate sunt din ce în ce mai mari, nu neapărat pentru că a crescut numărul pacienților care au beneficiat de servicii medicale, ci că s-au îmbunătățit considerabil condițiile în care se furnizează aceste servicii, prin achiziția de aparatură performantă (în special computere tomografice și aparate de rezonanță magnetică nucleară). Câți bani se cheltuie în Sănătatea băcăuană? Mulți.

Numai anul trecut s-au decontat servicii medicale în valoare de 593.000.000 lei, adică peste 125 milioane de euro. 605 de furnizori de servicii medicale În acest moment, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău are încheiate contracte cu 605 furnizori de servicii medicale. Dintre aceștia, 276 sunt medici de familie, 76 farmacii (care au în total peste 220 de puncte de lucru și oficine), 50 de clinici medicale, 33 de laboratoare de analize (publice și private), un laborator de radiologie dentară, 13 unități de recuperare – reabilitare a sănătății, 49 de cabinete de medicină dentară, 25 de spitale (din care 6 de stat: două în Bacău, și câte unul în Onești, Comănești, Buhuși și Moinești, restul fiind clinici cu paturi private), 3 unități care asigură servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar, 5 unități de îngrijiri medicale la domiciliu, 71 de furnizori de dispozitive medicale (în toată țara) și 3 unități sanatoriale (două în Slănic Moldova și una în Tg. Ocna). Cele mai mari decontări: în spitale Pe o statistică efectuată de CJAS Bacău, în ultimii trei ani se observă o creștere de 20% a banilor cheltuiți în sistemul de sănătate, de la 491.000.000 lei în 2015, la 593.000.000 lei, anul trecut. Aceeași creștere este, defalcat, și pe spitale, serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală, asistența medicală pentru specialități clinice (ambulatoriile de specialitate din spitale și clinicile private), analize medicale și, o creștere mai mare, de 50 la sută, pe îngrijirile la domiciliu. Cei mai mulți bani se cheltuie în spitale, așa cum era și de așteptat. Comparativ, în ultimii trei ani, pe serviciile medicale în unitățile medicale cu paturi s-au cheltuit 196.000.000 lei în 2015, alți 208.000.000 lei în 2016 și 233.040.000 lei în 2017. Cel mai mare consumator este Spitalul Județean de Urgență Bacău care cheltuie lunar în jur de 9,3 milioane de lei, numai pe serviciile medicale oferite pacienților, fie pe spitalizări de zi, fie pe internări (spitalizări continue). Urmează Spitalul Municipal Onești, cu o cheltuială lunară de 3,2 milioane de lei, Spitalul Municipal de Urgență Moinești (2.9 milioane de lei/lună), Spitalul Buhuși (889.000 lei), Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău (740.000 lei) și Spitalul Orășenesc Comănești (745.000 lei). „La spitale, sunt în jur de 220.000 de pacienți pe an și în jur de 1 milion de zile de spitalizare. Vorbim atât de spitalizările continue, cât și de cele de zi. Spitalul Județean de Urgență Bacău, fiind și cel mai mare spital din județ, are cele mai mari decontări, peste 40% din total buget pe decontări de servicii medicale spitalicești, și e normal să fie așa. Prin creșterea spitalizărilor de zi a fost practic satisfacută mai bine dorința pacienților pentru efectuarea unor analize medicale”, ne-a declarat Dan Stoica, director relații contractuale la CJAS Bacău. 233.000.000 lei

Aceasta este suma pe care Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău a decontat-o anul trecut doar pe serviciile medicale spitalicești. Bani și pentru medicamente, analize medicale și medicina de familie Totodată, pentru consumul de medicamente (în afara medicației care se alocă prin programele naționale de sănătate) CJAS Bacău a efectuat decontări de peste 80.000.000 lei numai anul trecut (pe un trend în scădere în ultimii trei ani), iar pentru serviciile de dializă – 16 milioane de lei decontate în 2015 (pentru 413 pacienți constanți care au beneficiat de 35.000 de ședințe de dializă), 27.700.000 lei în 2016 (pentru 452 de pacienți și 52.021 de ședințe de dializă) și 30.000.000 lei în 2017 (pentru 533 de pacienți și 56.537 de ședințe de dializă). Tot aici sunt incluși și pacienții străini dializați sau din alte județe, care s-au aflat la un moment dat pe teritoriul Bacăului. Dializa se efectuează în județul nostru în două centre din Bacău (din spitalul județean și dintr-un centru privat) și în alte două în Moinești și Onești. Și medicina de familie „mănâncă” mulți bani: 41,5 milioane de lei în 2015, alte 43,6 milioane de lei în 2016 și 45,5 milioane de lei anul trecut. Pentru serviciile medicale oferite în policlinici, în sistem ambulator, s-au cheltuit numai în 2017 nu mai puțin de 18,1 milioane de lei (față de 13 milioane în 2015), iar în laboratoarele de analize medicale – 12,2 milioane anul trecut, 10,5 milioane în 2016 și 10,2 milioane de lei în 2015. Și îngrijirile la domiciliu au o creștere spectaculoasă pe decontări de servicii de către CJAS Bacău, în valoare de 383 mii lei acum doi ani, 446 mii lei în 2016 și 526 mii lei în 2017. „Acest serviciu de îngrijiri la domiciliu este încă la început. Sunt în special servicii care se accesează din ce în ce mai mult în special post-externare, după o intervenție chirurgicală, și pentru afecțiuni oncologice. De aceea și efortul Casei a fost de a fundamenta din ce în ce mai mulți bani pentru decontarea acestor servicii”, a mai explicat directorul Dan Stoica. Și pentru dispozitivele medicale, CJAS Bacău a cheltuit în jur de 5 milioane de lei pe an, pentru aproximativ 7.000 de decizii/an. Perioada maximă de eliberare a deciziilor din lista de așteptare este de 60 de zile, conform criteriilor stabilite de consiliul de administrație . Pentru prestațiile medicale acordate în baza documentelor internaționale s-au decontat 15,5 milioane de lei în 2015, iar anul trecut 10,1 milioane de lei. Aici, numărul intervențiilor și al decontărilor este constant, dar scăderea din 2017 s-a datorat faptului că în 2015-2016 s-au efectuat plăți restante din anii precedenți. 533

Numai anul trecut pentru cei 533 de pacienți dializați s-au cheltuit peste 30 de milioane de lei. Aceștia au beneficiat de 56.500 de ședințe, pentru că unii dintre ei fac și trei dialize pe săptămână. Investigații de înaltă performanță Investigațiile de înaltă performanță se referă, în mod special, la ceea ce înseamnă computer tomograf și aparat de rezonanță magnetică nucleară RMN. În județul Bacău au RMN 6 spitale și clinici: Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, Spitalul Orășenesc Comănești, Clinica Chelariu, Clinica Luxor și Clinica „Regina Maria”, toate din Bacău. Investigații cu ajutorul computerului tomograf se fac în: spitalele din Bacău, Onești, Comănești, Moinești și Buhuși, la Clinica Luxor și Clinica „Regina Maria”, din Bacău. Iar creșterile pe acest segment sunt spectaculoase. Dacă în 2015 s-au efectuat 9.850 de investigații, pentru care am decontat în jur de 4 milioane de lei, în 2016 deja vorbeam de 12.200 de investigații de 4,7 milioane de lei, iar în 2017 s-au realizat 16.800 de investigații, atât cu CT, cât și cu RMN, atât în ambulatoriu (în circuit deschis), cât și prin internări (în circuit închis), în valoare de 6,9 milioane de lei. Remarcabil este că în toate orașele județului, nu numai în Bacău, se fac investigații de înaltă performanță . În 2017, în Onești s-au efectuat în circuit închis 1.256 RMN-uri și CT-uri, la Moinești 1.796, iar la Spitalul Comănești 500 de pacienți au beneficiat de investigații RMN. „La investigațiile de înaltă performanță Bacău stă foarte bine. O analiză făcută de mine de pe un site profesional, pe numărul de RMN-uri la 100.000 de locuitori, România este cu 0.5, Ungaria cu 0.2, Marea Britanie 0.6, Germania are 3.4, Italia 3.2, Olanda 0.8, iar media europeană este 0.80. Bacăul este cu aproximativ 1 RMN la 100.000 locuitori . Suntem peste media națională și în jurul mediei europene. Și la CT-uri stăm în media națională. Asta înseamnă că am reușit să avem un acces mult mai bun, mai facil, la serviciile de înaltă performanță și asta se vede și în cheltuielile pe care le-am decontat”, a mai explicat Dan Stoica, director CJAS Bacău. „Urmare a strategiilor noastre pe anumite direcții, eforturile Casei Județene de Asigurări de Sănătate de a aduce bani în Bacău a fost foarte mare. Trebuie să se înțeleagă că dacă nu se contribuie la acest fond de Sănătate, nu avem cum să asigurăm toate aceste servicii. Or, Bacăul consumă mult mai mult decât contribuie, în raport de 50-50 la sută. Din sumele totale cu cheltuielile pentru serviciile medicale din județul nostru, doar 50% colectăm. Restul este adus de la bugetul central, diferența este asigurată de la București. Noi fundamentăm permanent nevoia de bani raportată la nevoia de servicii medicale, iar de la Casa Națională de Sănătate primim bani prin redistribuire de la Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate. Altfel nu am putea susține sistemul sanitar din județul Bacău. În anii 2002-2004, județul colecta cu mult mai mult decât consuma, și era pe excedent. S-a ajuns apoi ca în 2015, raportul să fie 60% colectare și restul 40% venea de la stat, prin redistribuire, iar acum procentul e egal. Și nu pentru că suntem o populație mai bolnavă, ci pentru că suntem în situația de a consuma cu mult mai mult decât contribuim.”

Dan Stoica, director relații contractuale Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău „Foarte important este faptul că în ultimii trei ani au crescut cheltuielile, și implicit decontările pe care le facem noi, pentru investigațiile de înaltă performanță. S-au dublat și echipamentele medicale achiziționate de furnizori, respectiv computer tomograf și aparate RMN, dar și numărul serviciilor medicale oferite către asigurați, care au depășit 200%. Acest lucru înseamnă că mai mulți asigurați au beneficiat de aceste servicii. Suntem în media europeană pe acest segment, raportat la numărul de asigurați, și cu mult peste media națională. Sunt investigații scumpe, dar și performante, care ajută foarte mult în stabilirea unui diagnostic complet. Iar trendul este în creștere. Din acest motiv, pentru anul 2018, am solicitat sume mai mari de la Casa Națională pentru decontarea acestor servicii de înaltă performanță.”

