Proiectele de finanțare depuse la Oficiul județean al AFIR însumează 85 de milioane de euro Proiectele cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 depuse în anul 2017 în județul Bacău aduc 85 de milioane de euro beneficiarilor publici și privați. Submăsura 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici) – spune directorul Oficiului Județean Bacău al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Andrei Seto – a fost cea mai accesată, cu 96 de proiecte. Primăriile primesc 53 de milioane de euro Primăriile din județ au depus proiecte de peste 53 de milioane de euro în PNDR. Pe submăsura 4.3 (Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice) au fost depuse trei proiect cu o valoare totală de 3,5 milioane de euro. Pe Submăsura 7.2 (Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – domeniul rutier) au fost depuse 19 proiecte cu o valoare totală de 17,3 milioane de lei, iar pentru infrastructura de apă uzată două proiecte de aproape 3,5 milioane de euro. Pentru sistemul educațional cinci proiecte aduc peste 2,2 milioane de euro, iar pe Submăsura 7.6 (Cămine culturale) sunt 11 proiecte cu o valoare de aproape 3,7 milioane de euro. În total, sunt contractate proiecte în valoare de peste 30 de milioane de euro. „Este de remarcat – a precizat Andrei Seto – activitatea primarului Valentin Manea din Săucești, care are la acest moment trei proiecte: o after-school (500.000 de euro), un cămin cultural (500.000 de euro) și un drum (aproximativ 400.000 de euro). Acest primar a primit deja avansul de la AFIR și se află în perioada de implementare a proiectelor”.

La Berești-Tazlău, primarul Dumitru Tulpan are contractat un proiect pentru construirea unei grădinițe, cu 500.000 de euro, un cămin cultural de 436.000 de euro și un drum de un milion de euro. La Gârleni se va construi o grădiniță cu 330.000 de euro, un cămin cultural cu 186.000 de euro, la Ștefan cel Mare e aplică un proiect de 994.000 de euro și altul pentru o grădiniță de 500.000 de euro. Dar, proiectul cu valoarea cea mai mare din județ depus de o primărie este cel din Horgești, în valoare de 2,5 milioane de euro pentru apă și canalizare. „Sunt proiecte contractate în acest an de peste 30 de milioane de euro – a precizat directorul Oficiului AFIR Bacău. Selectate în perioada de contractare sunt proiecte în valoare de cinci milioane de euro, care vor fi contractate până la sfârșitul anului. În evaluare mai sunt, însă, proiecte de aproximativ 18,3 milioane de euro”. GAL-urile, porți spre finanțare Beneficiarii publici băcăuani au depus proiecte și prin GAL-uri (Grupurile de Acțiune Locală). În GAL Colinele Tutovei, au fost depuse 13 proiecte pe Submăsura 7.2, de 624.000 de euro. În GAL Valea Muntelui au fost depuse cinci proiecte, de 425.000 de euro, în GAL Confluențe Moldave sunt șase proiecte, de 220.000 de euro, iar în GAL Valea Trotușului sunt opt proiecte de 514.000 de euro. Până acum, prin GAL-uri primăriile au depus proiecte în valoare de 1,683 de milioane de euro. O parte dintre primării și-au dorit achiziția unor utilaje pentru deszăpezire – buldoexcavatoare (la Urechești, Orbeni, Coțofănești, Cașin, Horgești), autogredere (Pâncești, Găiceana), o basculantă (Huruiești), un microbuz pentru accesibilitatea serviciilor sociale (Brusturoasa) și o autogunoieră pentru Serviciul de salubritate (Târgu Ocna). „Pentru a veni în sprijinul primăriilor – spune Andrei Seto – am detașat oameni de la noi la Centrul regional al AFIR, unde ei se ocupă special de dosarele proiectelor depuse de primăriile băcăuane, pentru a fi evaluate cât mai repede, iar utilajele solicitate să poate fi luate și folosite în această iarnă. Din oficiile județene ale AFIR și din GAL-uri au venit sute de asemenea proiecte, deci e mult de lucru”. Proiecte depuse în sectorul agricol Pe Submăsura 4.1a (Investiții în exploatații pomicole) au fost depuse șapte proiecte, în valoare totală de aproape 5,8 milioane de euro. „Acum sunt evaluare la Centrul regional al AFIR și cred că vor fi evaluate până la sfârșitul anului” – a apreciat directorul AFIR Bacău. Un proiect este de aproape 1,6 milioane de euro, pentru procesare de cătină în satul Lichitișeni (Vultureni), altul de aproape două milioane de euro în Mărăști (Filipeni), pentru înființarea unei plantații pomicole de cireși și meri, iar un proiect de aproape 1,5 milioane de euro este pentru înființarea unei plantații de cireși și meri în Godovana (Filipeni). De asemenea, un proiect de peste 700.000 de euro a fost depus pentru înființarea unei plantații de arbuști în sistem superintensiv ecologic în Dealu Morii, iar altul, în valoare de aproape 277.000 de euro, urmărește înființarea unei plantații de cireși și pruni în Plopana. La fel, un proiect în valoare de aproape 317.000 de euro a fost depus pentru înființarea unei plantații de zmeur și construirea unei hale de procesare a fructelor în satul Perchiu (Huruiești), iar un proiect de peste 212.000 de euro va fi derulat pentru înființarea unei ferme de afini în Fichitești (Podu Turcului). „În acest an am făcut campanii de informare, de prevenire și de susținere a beneficiarilor, în multe comune din județ. În următoarea lună, pentru fiecare beneficiar de finanțare care a contractat un proiect prin oficiul nostru am alocat câte un expert din oficiu. Ei vor ține legătura cu beneficiarii și vor lucra împreună, pentru a implementa corect planurile de afaceri asumate. Rolul experților noștri este de îndrumare și ajutor pentru beneficiari. Am avut întâlniri cu toți cei care au depus proiecte pentru instalarea tânărului fermier, dar și cu câteva zeci de beneficiari care au primit prima tranșă de bani. Ne-am dat seama că se lovesc de foarte multe probleme după semnarea contractului. Multe proiecte au fost depuse pe ultima sută de metri și au fost semnate documente pentru proiecte care se dovedesc neviabile. Aici intervine rolul de consultanți al experților noștri.”

