Inculpatul a înşelat o persoană timp de trei ani, cu scopul de a intra în posesia unui miniexcavator, provocându-i un prejudiciu de 21.600 euro, sunt acuzaţiile procurorilor. Inculpatul C.C., instructor sportiv în Bacău, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, pentru infracţiunile de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. Conform rechizitoriului, în februarie 2008, păgubitul T.C.L. a cumpărat din Italia, unde lucra, un miniexcavator nou pentru care a achitat 21.600 euro. Un an mai târziu, a adus utilajul în România şi l-a garat în Piatra Neamţ, unde domiciliază împreună cu părinţii. Inculpatul C.C., soţul nepoatei păgubitului, i-a cerut acestuia să-i împrumute miniexcavatorul pentru a face anumite lucrări. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF

