Catalizatoare furate din Polonia, descoperite de polițiștii din Onești

Polițiștii din Onești au depistat, în seara zilei de 29 noiembrie, un transport suspect pe strada Calea Brașovului din localitate.

În jurul orei 21:30, aceștia au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Căiuți.

În interiorul mașinii, agenții au descoperit 13 catalizatoare auto, un polidisc și mai multe unelte, existând suspiciunea că acestea ar fi fost folosite la demontarea componentelor. Primele verificări au scos la iveală faptul că bunurile ar fi fost sustrase din Polonia.

Întreaga cantitate de obiecte găsite a fost ridicată de polițiști în vederea continuării cercetărilor. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea persoanelor implicate.