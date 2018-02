Se spune adesea că unul dintre motivele pentru care fermierii români nu câștigă suficient de bine este acela că vând marfa la recoltare, din cauza lipsei spațiilor de depozitare. Însă cei cu experienţă în acest domeniu știu că stocarea mărfii nu este întotdeauna o garanție a unui profit mai mare. În această ordine de idei am realizat o mică analiză, la principalele produse agricole, în care comparăm prețul din perioada recoltării cu prețul actual, pentru a afla dacă înmagazinarea cerealelor a fost rentabilă sau nu (cel puțin până acum). Să le luăm pe rând: Porumbul: având ca referință prețul CPT Constanța, prețul din perioada recoltării (Octombrie 2017) era de aprox 630 lei/tonă iar acum este în jurul valorii de 660 lei/tonă. Avem deci acum un preț cu 30 lei/t mai mare decât în perioada recoltării. Iar perspectivele sunt relativ bune, cu contracte futures la burse în ușoară creștere. Grâul: la recoltare (Iulie 2017) prețul mediu CPT Constanța era în jurul valorii de 725 lei/tonă. În această săptămână, prețul este în jurul valorii de 710 lei/tonă. Astfel prețul grâului este actualmente cu 15 de lei mai mic decât în perioada recoltării… Floarea soarelui: prețul acestei oleaginoase este în creștere în această perioadă. Dacă în perioada recoltării, în Septembrie 2017 prețul mediu (CPT Constanța) era în jurul valorii de 1315 lei/tonă, astăzi prețul a ajuns la 1330 lei/tonă (în intervalul de la recoltare până acum, prețul a fost semnificativ mai mic). Avem deci un preț ușor mai mare acum decât la recoltare. Rapița. pentru prețul rapiței vom folosi ca și referință prețul de la bursa MATIF Paris, pentru că acesta este destul de fidel urmat și de prețul din piața locală (cu un decalaj relativ constant). Din păcate la rapiță vedem o scădere semnificativă a prețului. În perioada recoltării (Iulie 2017) am avut un preț mediu de 1730 lei/tonă (la bursă) în vreme ce prețul curent este de 1610 lei/tonă. Ceea ce înseamnă că de la recoltare și până acum prețul a scăzut cu mai mult de 100 lei/tonă… Iar perspectivele nu sunt prea grozave, prețurile futures de la bursă arată o ușoară tendință de scădere. Chiar dacă prețurile din această perioadă sunt mult mai mici decât cele de anul trecut, rapița continuă să râmănă o cultură profitabilă și la acest preț. Pentru a centraliza toate aceste date, vă prezentăm aceeași informație sintetizată într-un tabel: În concluzie, judecând după prețurile de la început de Februarie 2018, stocarea porumbului și a florii soarelui s-a dovedit a fi ușor avantajoasă, în vreme ce stocarea rapiței a fost o alegere păguboasă. Acest lucru se mai poate schimba pentru unele produse, în lunile care vor veni; de exemplu preţul grâului, deși în contractele futures de pe burse se vede doar o creștere nesemnificativă, poate fi influențat de nevoile procesatorilor locali și poate avea o evoluție variabilă, în funție de zonă. Nu ne rămâne decăt să sperăm la o evoluție cât mai favorabilă a prețurilor și să le amintim fermierilor că unul dintre sfaturile din domeniul gestiunii riscurilor este vânzarea etapizată a stocurilor. AgroGo – bursa online de cereale – este platforma online de informare şi tranzacţionare a cerealelor, fiind prima platformă din Romania pe care se pot tranzacţiona cereale la disponibil sau la termen. AgroGo oferă o alternativă simplificată a burselor de mărfuri şi sprijină astfel fermierii romani, prin încurajarea concurenţei cumpărătorilor în piaţă. AgroGo a fost creat cu scopul de a reduce riscurile şi a creşte profitul fermierilor, procesatorilor şi chiar al traderilor. Platforma oferă informaţiile necesare pentru luarea deciziilor în vânzarea şi cumpărarea de cereale (preţuri la zi, analize, grafice, ştiri etc.), şi permite tranzacţionarea într-un mod organizat a produselor agricole. 7 SHARES Share Tweet

