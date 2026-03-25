Cât costă produsele din piețele băcăuane: comparație între Bacău, Moinești, Onești și Buhuși

Piețele agroalimentare din județul Bacău continuă să fie una dintre principalele surse de aprovizionare pentru locuitori, iar diferențele de preț dintre orașe pot influența serios bugetul familiilor. Datele statistice privind prețurile medii din piețele țărănești în luna decembrie 2025 arată variații vizibile între cele patru orașe analizate: Bacău, Moinești, Onești și Buhuși, diferențe care reflectă nivelul cererii, oferta locală sau costurile de aprovizionare.

Analiza produs cu produs arată unde se găsesc cele mai ieftine produse și care sunt piețele mai scumpe din județ.

Fasole boabe (uscată)

Bacău: 16,06 lei/kg

Moinești: 13,75 lei/kg

Onești: 16,13 lei/kg

Buhuși: 15,00 lei/kg

👉 Cea mai ieftină: Moinești

👉 Cea mai scumpă: Onești

Diferența este semnificativă, de peste 2 lei/kg între Moinești și Onești.

Cartofi de toamnă

Bacău: 3,17 lei/kg

Moinești: 2,92 lei/kg

Onești: 3,46 lei/kg

Buhuși: 3,25 lei/kg

👉 Cea mai ieftină piață: Moinești

👉 Cea mai scumpă: Onești

Cartofii sunt printre produsele cu diferențe relativ mici, dar constante între orașe.

Morcovi

Bacău: 4,63 lei/kg

Moinești: 3,38 lei/kg

Onești: 4,63 lei/kg

Buhuși: 4,33 lei/kg

👉 Cea mai ieftină piață: Moinești

👉 Cele mai scumpe: Bacău și Onești

Diferența dintre Moinești și celelalte orașe depășește 1 leu/kg.

Ceapă uscată

Bacău: 4,75 lei/kg

Moinești: 3,38 lei/kg

Onești: 4,63 lei/kg

Buhuși: 4,25 lei/kg

👉 Cea mai ieftină: Moinești

👉 Cea mai scumpă: Bacău

Usturoi uscat

Bacău: 27,50 lei/kg

Moinești: 23,75 lei/kg

Onești: 27,50 lei/kg

Buhuși: 26,88 lei/kg

👉 Cea mai ieftină piață: Moinești

👉 Cele mai scumpe: Bacău și Onești

Usturoiul rămâne unul dintre produsele cu cele mai mari prețuri din piețele locale.

Nuci

Bacău: 36,25 lei/kg

Moinești: 32,50 lei/kg

Onești: 35,00 lei/kg

Buhuși: 33,75 lei/kg

👉 Cea mai ieftină: Moinești

👉 Cea mai scumpă: Bacău

Lapte proaspăt de vacă

Bacău: 7,50 lei/l

Moinești: 6,50 lei/l

Onești: 7,50 lei/l

Buhuși: 6,50 lei/l

👉 Cele mai ieftine: Moinești și Buhuși

👉 Cele mai scumpe: Bacău și Onești

Ouă de găină

Bacău: 2,00 lei/buc

Moinești: 1,88 lei/buc

Onești: 1,88 lei/buc

Buhuși: 2,00 lei/buc

👉 Cele mai ieftine: Moinești și Onești

👉 Cele mai scumpe: Bacău și Buhuși

Miere de albine (borcan 0,5 kg)

Bacău: 40,42 lei

Moinești: 37,50 lei

Onești: 40,00 lei

Buhuși: 36,67 lei

👉 Cea mai ieftină: Buhuși

👉 Cea mai scumpă: Bacău

Brânză de oaie

Bacău: 40 lei/kg

Moinești: 40 lei/kg

Onești: 40 lei/kg

Buhuși: 38,75 lei/kg

👉 Cea mai ieftină: Buhuși

👉 Cele mai scumpe: Bacău, Moinești și Onești

Care oraș are cea mai ieftină piață

Analiza generală arată o tendință clară:

Moinești are cele mai mici prețuri pentru majoritatea legumelor și produselor de bază (fasole, cartofi, morcovi, ceapă, usturoi, nuci).

are cele mai mici prețuri pentru majoritatea legumelor și produselor de bază (fasole, cartofi, morcovi, ceapă, usturoi, nuci). Buhuși este competitiv la produse precum mierea și brânza.

este competitiv la produse precum mierea și brânza. Bacău și Onești apar frecvent cu cele mai mari prețuri, în special la produse precum usturoiul, laptele sau fasolea.

👉 Concluzia generală:

Moinești are, în medie, cea mai ieftină piață țărănească din județul Bacău, urmat de Buhuși. Cele mai scumpe piețe sunt, în general, cele din municipiile Bacău și Onești, unde cererea mai mare și costurile de aprovizionare pot influența prețurile.

Diferențele nu sunt uriașe, dar pentru cumpărătorii care fac aprovizionări regulate, ele pot conta semnificativ în bugetul lunar al familiei.