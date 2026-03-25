Cât costă produsele din piețele băcăuane: comparație între Bacău, Moinești, Onești și Buhuși

Piețele agroalimentare din județul Bacău continuă să fie una dintre principalele surse de aprovizionare pentru locuitori, iar diferențele de preț dintre orașe pot influența serios bugetul familiilor. Datele statistice privind prețurile medii din piețele țărănești în luna decembrie 2025 arată variații vizibile între cele patru orașe analizate: Bacău, Moinești, Onești și Buhuși, diferențe care reflectă nivelul cererii, oferta locală sau costurile de aprovizionare.
Analiza produs cu produs arată unde se găsesc cele mai ieftine produse și care sunt piețele mai scumpe din județ.
Fasole boabe (uscată)
- Bacău: 16,06 lei/kg
- Moinești: 13,75 lei/kg
- Onești: 16,13 lei/kg
- Buhuși: 15,00 lei/kg
👉 Cea mai ieftină: Moinești
👉 Cea mai scumpă: Onești
Diferența este semnificativă, de peste 2 lei/kg între Moinești și Onești.
Cartofi de toamnă
- Bacău: 3,17 lei/kg
- Moinești: 2,92 lei/kg
- Onești: 3,46 lei/kg
- Buhuși: 3,25 lei/kg
👉 Cea mai ieftină piață: Moinești
👉 Cea mai scumpă: Onești
Cartofii sunt printre produsele cu diferențe relativ mici, dar constante între orașe.
Morcovi
- Bacău: 4,63 lei/kg
- Moinești: 3,38 lei/kg
- Onești: 4,63 lei/kg
- Buhuși: 4,33 lei/kg
👉 Cea mai ieftină piață: Moinești
👉 Cele mai scumpe: Bacău și Onești
Diferența dintre Moinești și celelalte orașe depășește 1 leu/kg.
Ceapă uscată
- Bacău: 4,75 lei/kg
- Moinești: 3,38 lei/kg
- Onești: 4,63 lei/kg
- Buhuși: 4,25 lei/kg
👉 Cea mai ieftină: Moinești
👉 Cea mai scumpă: Bacău
Usturoi uscat
- Bacău: 27,50 lei/kg
- Moinești: 23,75 lei/kg
- Onești: 27,50 lei/kg
- Buhuși: 26,88 lei/kg
👉 Cea mai ieftină piață: Moinești
👉 Cele mai scumpe: Bacău și Onești
Usturoiul rămâne unul dintre produsele cu cele mai mari prețuri din piețele locale.
Nuci
- Bacău: 36,25 lei/kg
- Moinești: 32,50 lei/kg
- Onești: 35,00 lei/kg
- Buhuși: 33,75 lei/kg
👉 Cea mai ieftină: Moinești
👉 Cea mai scumpă: Bacău
Lapte proaspăt de vacă
- Bacău: 7,50 lei/l
- Moinești: 6,50 lei/l
- Onești: 7,50 lei/l
- Buhuși: 6,50 lei/l
👉 Cele mai ieftine: Moinești și Buhuși
👉 Cele mai scumpe: Bacău și Onești
Ouă de găină
- Bacău: 2,00 lei/buc
- Moinești: 1,88 lei/buc
- Onești: 1,88 lei/buc
- Buhuși: 2,00 lei/buc
👉 Cele mai ieftine: Moinești și Onești
👉 Cele mai scumpe: Bacău și Buhuși
Miere de albine (borcan 0,5 kg)
- Bacău: 40,42 lei
- Moinești: 37,50 lei
- Onești: 40,00 lei
- Buhuși: 36,67 lei
👉 Cea mai ieftină: Buhuși
👉 Cea mai scumpă: Bacău
Brânză de oaie
- Bacău: 40 lei/kg
- Moinești: 40 lei/kg
- Onești: 40 lei/kg
- Buhuși: 38,75 lei/kg
👉 Cea mai ieftină: Buhuși
👉 Cele mai scumpe: Bacău, Moinești și Onești
Care oraș are cea mai ieftină piață
Analiza generală arată o tendință clară:
- Moinești are cele mai mici prețuri pentru majoritatea legumelor și produselor de bază (fasole, cartofi, morcovi, ceapă, usturoi, nuci).
- Buhuși este competitiv la produse precum mierea și brânza.
- Bacău și Onești apar frecvent cu cele mai mari prețuri, în special la produse precum usturoiul, laptele sau fasolea.
👉 Concluzia generală:
Moinești are, în medie, cea mai ieftină piață țărănească din județul Bacău, urmat de Buhuși. Cele mai scumpe piețe sunt, în general, cele din municipiile Bacău și Onești, unde cererea mai mare și costurile de aprovizionare pot influența prețurile.
Diferențele nu sunt uriașe, dar pentru cumpărătorii care fac aprovizionări regulate, ele pot conta semnificativ în bugetul lunar al familiei.